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宜蘭冬山柚披白紗 請消費者「娶」回家

2019-08-28 09:20聯合報 記者羅建旺╱即時報導

冬山鄉是宜蘭縣文旦柚的主要產區，種植面積約150公頃，集中在冬山河流域上游山麓一帶，年產量約2200公噸。

冬山文旦在3、4月開花後著果，24節氣中的白露前後為採收期，但這期間容易遭遇颱風侵襲，夏季高溫造成落果，果實蠅危害。

為了防害，果農想出一個辦法，就是幫柚子樹披白紗。

白紗即是防護網，採用透明白色PE材質，覆蓋在柚子園中，就像新人的白色頭紗，蓋滿白紗的柚樹園形成了冬山鄉特有的另類景觀。

鄉公所形容，新娘的頭紗象徵美麗與純潔，是婚禮中不可或缺的一部分，在西方的傳說裡，人們認為總有「邪惡的眼睛」在暗處注視著新娘，意圖尋機加害，保護她的唯一辦法就是將面容覆上。

冬山文旦柚披上白紗，可協助冬山鄉柚農採用安全無毒方式，減少施藥防治果實蠅危害，提升安全高品質果品比率，同時減少因颱風期間落果所造成損失，輔導果農穩定生產，提升收益。

冬山鄉公所與冬山鄉農會合作，補助果樹防護網，至今補助279件，蓋上頭紗的柚樹，象徵著冬山鄉柚農呵護柚子的決心。

經過一整年的風雨變化和病蟲害考驗，在柚農的細心呵護下，文旦樹結果纍纍，中秋節前夕，柚農即將掀網採收，就像新婚的新娘掀起頭紗，開始邁向幸福收成的下一階段。

冬山鄉公所與冬山鄉農會在文旦柚收成的日子，為冬山文旦柚的新娘頭紗儀式，讓消費者一同體會幸福冬山的幸福文旦甜蜜的滋味。

冬山鄉公所發現，文旦柚果香濃郁，甜度達10度以上，每粒文旦果重400到600公克，果形完整、品質優良，中秋送禮自用兩相宜。

同時，冬山鄉農會將文旦柚開發製成柚子乳酪蛋糕、柚子蛋糕、柚子麵包等系列甜點，成為冬山鄉新伴手禮選擇，冬山鄉公所也先由自身做起，預備向鄉內柚農採購中秋文旦柚禮盒，歡迎協助推廣冬山文旦柚。

冬山鄉公所與冬山鄉農會一起促銷冬山文旦。圖／冬山鄉公所提供
冬山鄉公所與冬山鄉農會一起促銷冬山文旦。圖／冬山鄉公所提供
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宜蘭冬山柚農為了防害，幫柚子樹披白紗，柚子成熟要採收了，掀起白紗，準備甜蜜請消費...
宜蘭冬山柚農為了防害，幫柚子樹披白紗，柚子成熟要採收了，掀起白紗，準備甜蜜請消費者用新台幣「娶」回家。圖／冬山鄉公所提供
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冬山鄉公所發現，文旦柚果香濃郁，甜度達10度以上，每粒文旦果重400到600公克...
冬山鄉公所發現，文旦柚果香濃郁，甜度達10度以上，每粒文旦果重400到600公克，果形完整、品質優良。圖／冬山鄉公所提供
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文旦中秋節

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