「三浦春馬」市長妹妹穿牛仔裙陪跑 網友問：兩人只差5歲？

2019-08-28 09:21 聯合新聞網 綜合報導



妹妹林宛姿以陪跑身分加入夜跑隊伍。亮麗外形引起網友討論，有網友質疑妹妹真的跟林右昌只差5歲嗎？兩人站在一起真的差好多。圖擷自 林宛姿臉書 分享 facebook 基隆市長林右昌昨(27)日晚間發起夜跑活動，日前被曝光神似日本明星三浦春馬年輕照的「凶手」妹妹林宛姿，也以陪跑身分加入昨日夜跑的隊伍。亮麗的外形引起網友討論，有網友質疑妹妹真的跟林右昌只差5歲嗎？「兩人站在一起真的差好多。」

似乎是怕妹妹再爆更多料，林右昌「保護」妹妹隱私不遺餘力，現場媒體想追問林宛姿讓哥哥發奮甩肉的威力，只見林市長直接把妹妹推到後面結束訪問，網友大讚，「三浦春馬」真是有氣魄，對此林宛姿則在臉書上大怨哥哥「死不讓我講話！」網友認為其實林右昌應該要好好謝謝妹妹，才讓他決心減肥。

兄妹兩人在直播的互動，有網友稱簡直萌翻，直言妹妹太漂亮，「跑步還這樣正真的是天生正」，讓人「鼻血不止」，會後直嘆「居然沒跟林宛姿拍到照」，多數網友對妹妹為何頂著濃妝、穿上淡色系的改良版牛仔裙跑步，林宛姿則澄清，昨晚真的只化了底妝，並沒擦上腮紅，笑言自己只跑了三圈是在「裝跑」，有網友還調侃，覺得「妳是去散步的吧？」

林宛姿現為藝術插畫家，為不少商品做過異業結合，近期還為國片畫宣傳海報，畫風輕盈、頗富浪漫天真的童畫色彩，目前擁有自己的畫室，曾道出自己的人生就是為畫畫而活的。