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影／林右昌夜跑發豪語3個月減10多公斤 妹妹也陪跑

2019-08-27 21:24聯合報 記者游明煌╱即時報導

在網上爆料照片的妹妹林宛姿今晚也以神秘嘉賓現身，還陪哥哥一起跑。記者游明煌／攝影
在網上爆料照片的妹妹林宛姿今晚也以神秘嘉賓現身，還陪哥哥一起跑。記者游明煌／攝影
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基隆市長林右昌30年前的舊照，16日被妹妹林宛姿上傳臉書，又帥又瘦模樣被讚爆，還有人說好像三浦春馬，顏質打倒一堆男星，網友大喊還我基隆三浦春馬。林右昌今晚8點多到東岸商場夜跑，他說，3個月內減10來公斤沒有問題，今天有不少議員、民眾陪跑，他跑完4圈後說「滿身大汗」。在網上爆料照片的妹妹林宛姿今晚也以神秘嘉賓現身，還陪哥哥一起跑。

林右昌說，為了今晚夜跑，下午老婆特別去幫他買了一套新的運動服，這幾天他都照一般行程跑沒有特別改變，但有對飲食控制，去到普度的活動他都跟大家說市長正在減肥，一周已減5公斤了。他現在最愛喝的可樂不喝了，澱粉類、甜的東西都不吃，盡量吃蛋白質的東西。

記者詢問他要不要跟其他縣市長比一下，並且訂一個減重的標準，林右昌說，他覺得不要讓任何一位縣市長有壓力，跟自己比就好，不需要和其他縣市長去比，坦白說，縣市長都很忙，他給自己壓力就好。

林右昌說自己最近的減肥計畫，就是控制飲食，運動最重要，不要去餓肚子，不要去節食，因為這樣會撐不久，他滿喜歡泡熱水澡，可以促進自己的新陳代謝，他表示，3個月減10來公斤沒有問題。今天是第一次，不會是最後一次，下一場9月2日到成功國小彩虹跑道一起來星光夜跑。林右昌被問要跑幾圈，他點名記者如果一起跑，可以規畫20圈沒問題。

妹妹林宛姿也到場，她笑著說，「對，我是兇手」，記者又在追問，「所以是覺得哥哥走樣很多是嗎？」，林宛姿說，「鄉我這樣說我會被殺」引起現場一陣笑聲，林右昌隨即阻止妹妹再爆料，大聲喊說「好了，好了，結束了，大家跑步」。

基隆市長林右昌30年前的舊照，16日被妹妹林宛姿上傳臉書，又帥又瘦模樣被讚爆，還有人說好像三浦春馬，顏質打倒一堆男星，網友大喊還我基隆三浦春馬，林右昌下定決心要減肥，要大家給他3個月時間減肥。

東岸商場跑道1圈200公尺，今晚響應參與這項夜跑，包括立委蔡適應、多位市議員及幾位市府局處首長；運動教練指導做暖身操伸展筋骨，在應援團加油聲中，眾人打開手機燈光喊「燃燒脂肪．分享幸福」，正式開跑。

國民黨立委參選人議員宋瑋莉也到場，他說，不分黨派只為基隆福祉，來尋求林市長粉絲們的支持，她擔任議長期間，市議會與市府一起攜手打造的東岸廣場，如今已成為市民運動的場域，將來如果有機會到中央擔任立法委員，會一本初衷的為基隆市爭取更多的休憩與運動空間，讓基隆成為健康快樂的城市。

林右昌今晚8點多到東岸商場夜跑，他說，3個月內減10來公斤沒有問題。記者游明煌／...
林右昌今晚8點多到東岸商場夜跑，他說，3個月內減10來公斤沒有問題。記者游明煌／攝影
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林右昌今晚8點多到東岸商場夜跑，他說，3個月內減10來公斤沒有問題。記者游明煌／...
林右昌今晚8點多到東岸商場夜跑，他說，3個月內減10來公斤沒有問題。記者游明煌／攝影
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林右昌今晚8點多到東岸商場夜跑，他說，3個月內減10來公斤沒有問題，多名議員陪跑...
林右昌今晚8點多到東岸商場夜跑，他說，3個月內減10來公斤沒有問題，多名議員陪跑。記者游明煌／攝影
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林右昌基隆減肥

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