培力「新」勢力 教廣花蓮台辦新住民閩南語比賽

2019-08-27 20:38 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



花蓮縣新住民近8000人，為協助新住民融入在地生活，國立教育廣播電台花蓮分台，將於9月8日舉辦新住民台灣閩南語說故事比賽，新住民及其家屬、移工都可參加，選出前六名及佳作5名頒發獎金、禮券等，即起至9月1日報名。

教育廣播電台表示，希望透過說故事比賽，提高新住民及新二代台灣閩南語表達能力及口說組織能力，協助其融入在地生活。

活動將於9月8日上午9時30分至下午2時，在教廣花蓮分台（花蓮市東興路457號）舉行，除了說故事比賽，也有「幸福滿花蓮」聽友會及南洋美食饗宴、廣播DJ體驗等。即起至9月1日受理報名，可上教育電臺活動網站（http://event.ner.gov.tw）報名，或電洽（03）8225625轉23、61。

新住民閩南語說故事比賽的對象為新住民、新二代及家庭成員、移工，共20組，每組最多3人， 將取前六名（組）及佳作5名（組），頒發2500元至300元不等禮券，另還有9名（組）勇氣獎，由移民署花蓮服務站致贈禮品。