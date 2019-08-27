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培力「新」勢力 教廣花蓮台辦新住民閩南語比賽

2019-08-27 20:38聯合報 記者王燕華╱即時報導

花蓮縣新住民近8000人，為協助新住民融入在地生活，國立教育廣播電台花蓮分台，將於9月8日舉辦新住民台灣閩南語說故事比賽，新住民及其家屬、移工都可參加，選出前六名及佳作5名頒發獎金、禮券等，即起至9月1日報名。

教育廣播電台表示，希望透過說故事比賽，提高新住民及新二代台灣閩南語表達能力及口說組織能力，協助其融入在地生活。

活動將於9月8日上午9時30分至下午2時，在教廣花蓮分台（花蓮市東興路457號）舉行，除了說故事比賽，也有「幸福滿花蓮」聽友會及南洋美食饗宴、廣播DJ體驗等。即起至9月1日受理報名，可上教育電臺活動網站（http://event.ner.gov.tw）報名，或電洽（03）8225625轉23、61。

新住民閩南語說故事比賽的對象為新住民、新二代及家庭成員、移工，共20組，每組最多3人， 將取前六名（組）及佳作5名（組），頒發2500元至300元不等禮券，另還有9名（組）勇氣獎，由移民署花蓮服務站致贈禮品。

此外，花蓮縣府打造新住民學苑，委託花蓮新住民人文發展協會經營管理，昨天開張，將辦理培力成長課程，幫助新住民姊妹自我成長，也可交流聚會。縣長徐榛蔚、縣府副秘書長兼社會處長張逸華等人都出席揭牌儀式，新住民姊妹們穿上家鄉傳統服裝，準備拿手的家鄉味供賓客品嘗。

花蓮縣新住民學苑昨開張，委由花蓮縣新住民人文發展協會管理，將開辦培力成長課程。圖...
花蓮縣新住民學苑昨開張，委由花蓮縣新住民人文發展協會管理，將開辦培力成長課程。圖／縣府提供
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花蓮縣新住民學苑昨開張，委由花蓮縣新住民人文發展協會管理，縣長徐榛蔚（左2）等人...
花蓮縣新住民學苑昨開張，委由花蓮縣新住民人文發展協會管理，縣長徐榛蔚（左2）等人出席揭牌儀式。圖／縣府提供
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新住民閩南語禮券

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