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台中宜蘭公娼陸續熄燈 剩澎桃生意大不如前

2019-08-27 17:51中央社 台北27日電

隨台中公娼館歇業及宜蘭公娼館陸續走入歷史，全國目前僅剩桃園、澎湖兩地仍有公娼。澎湖僅存的「沁樂園」剩下3位公娼年紀都超過50歲，生意大不如前；桃園的公娼也面臨自然消失的命運。

宜蘭縣羅東鎮康樂巷「松月屋」是宜蘭最後一戶合法性交易服務場所，張柳姓負責人過世後，警方依法撤銷執業許可，今天並報請縣府廢止「宜蘭縣性交易服務者及場所管理自治條例」。

去年初統計全國公娼家數剩包括台中、宜蘭、桃園及澎湖4家。台中市公娼館去年底熄燈，舊地也已易主；隨宜蘭今天廢止「宜蘭縣性交易服務者及場所管理自治條例」，全國僅剩桃園、澎湖兩地有公娼存在。

桃園市政府表示，轄內公娼館位於桃園區民權路巷弄內，仍有8名性工作者，但負責人年事已高，基於許可證不能繼承，依民國105年修訂的「桃園市性交易服務者及場所管理自治條例」規定，未來會讓這個合法性產業自然消失。

附近的居民郭小姐表示，公娼館存在有近60年歷史，不但影響地價，也造成民眾生活上不便。由於出入份子較複雜，小朋友及女性都必須繞道而行，晚上更是不敢出門，期待公娼館「自然消失」那天的來臨，也還給附近居民平靜的生活。

澎湖僅存的一家公娼館「沁樂園」，位於馬公市新生路上，民國56年開業迄今超過50年。由於早期申請該址營業無法遷移，目前公娼館剩下3位公娼年紀都超過50歲。澎湖公娼戶源自於日治時代的特種茶室，全盛時期有8家業者，政府法令限制不得轉讓、不得遷移、不得翻修，逐步淘汰走入歷史，只剩下「沁樂園」仍然營業。

沁樂園坐落在1棟外牆斑剝破舊的老屋舍，公娼都是外地跨海來工作，沒有澎湖在地人，她們平日擠在木板隔間的簡陋小房間內，早期主要客源是澎湖當地的阿兵哥，但如今隨時代變遷，又敵不過理容院、按摩店小姐年輕貌美，生意大不如前。

台中市最後一家公娼館在107年8月已正式歇業，走入歷史，負責人繳銷營業牌照，館內2名年近半百的公娼也各自返鄉，該處已易主。台中市全盛時期有10多家公娼館，多聚集在原後火車站復興路一帶，隨時代進步公娼館逐漸沒落，台中市警察局表示，最後一家公娼館在107年8月正式熄燈走入歷史。

據了解，最後一家公娼館熄燈前，館內僅剩2名公娼，花名「白蘭花」、「夜城」兩人都年過半百，由於生意寂寥返鄉。80多歲的負責人多年前就想歇業，後因附近土地陸續蓋起大樓，有買主想購地，年邁的負責人繳回營業執照後歇業。

澎湖性交易台中市

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