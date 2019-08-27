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藍花蓮縣黨部風波再起 新舊主委搶普度互槓

2019-08-27 17:05聯合報 記者王燕華╱即時報導

國民黨花蓮縣黨部新任主委、縣議長張峻23日走馬上任，原本今天下午3時縣黨部要辦普度，不料前主委鄒永宏搶先一步帶人到黨部辦普度。張峻不滿，趕到黨部理論。鄒說，任內已將縣黨部出租，縣黨部未獲屋主同意無權進入，縣黨部駁斥是「未呈報黨中央的無效租約」，雙方鬧得不可開交。

鄒永宏因延後花蓮立委黨內初選期程，及調動縣黨部書記長等，遭國民黨中央停權並拔官，黨中央5月派組發會組營部主任黃原亮代理，黃上任時曾發生縣黨部門口遭蓄意停車阻擋進入一事；如今張上任，普度又「鬧雙胞」。

鄒永宏今天中午帶人在縣黨部擺桌普度，受訪時痛批黨主席吳敦義有私心。鄒表示，當時民進黨人選還沒產生，他依據縣委員會決議暫緩立委提名作業時程，有什麼錯？考紀會卻對他「開鍘」。自己是黨員直選產生，去留應由黨員決定，黨中央憑什麼？

張峻聞訊趕到縣黨部，他向鄒永宏說，自己為求黨內團結，一直在忍讓，卻被鄒「蹧蹋」，原本打算11月再進入黨部，今天只是來普度，沒想到鄒動作那麼大，簡直莫名奇妙；鄒則回應說，他只是來「維護權益」。

鄒永宏事後表示，縣黨部的地上物在他任內已出租給民間社團，縣黨部未獲屋主同意就入內，還擅自搬動、破壞別人物品，

縣黨部書記長胡慧君則澄清，地上物「自始至終」都是中央黨部的，土地則是黨中央向縣府承租，縣黨部絕對有權使用。她說，鄒永宏私自將地上物出租，未呈報黨中央，就是沒有效力的租約；若鄒永宏對她們使用縣黨部辦公有意見，「歡迎來告」。

「還是希望黨內團結」張峻則說，他上任後一直很尊重鄒，儘管今天有一些風波，還是希望以團結為重。

 

國民黨花蓮縣黨部新任主委張峻辦公室大門深鎖。記者王燕華／攝影
國民黨花蓮縣黨部新任主委張峻辦公室大門深鎖。記者王燕華／攝影
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國民黨花蓮縣黨部前主委鄒永宏（右3）今天帶人在縣黨部廣場普度。 記者王燕華／攝影
國民黨花蓮縣黨部前主委鄒永宏（右3）今天帶人在縣黨部廣場普度。 記者王燕華／攝影
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國民黨花蓮縣黨部新任主委張峻（右）與原主委鄒永宏，為普度一事互槓。記者王燕華／攝...
國民黨花蓮縣黨部新任主委張峻（右）與原主委鄒永宏，為普度一事互槓。記者王燕華／攝影
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國民黨吳敦義民進黨

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