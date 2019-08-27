影／宜蘭最後一家妓院熄燈 女兒：我們以媽媽為榮

2019-08-27 16:09 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



宜蘭縣最後一家妓女戶（性交易場所）「松月屋」，因女負責人去年病逝，警察局撤銷執業許可，註銷職業許可證，正式走入歷史。

松月屋位在羅東鎮康樂巷，俗稱「後街」，民國57年1月19日由警察局發許可證，至今51年，全盛時期，整條後街如夜總會，還有茶店仔、但逐年減少，依警方在民國92年7月份資料，合法登記的性交易服務者場所有5家，24名工作者，包括俗稱「紅毛土路」宜蘭1家（明來香），羅東4家（水仙閣、百合花、月成閣及松月屋），陸續結束營業。

松月屋是宜蘭縣轄列管之最後一戶性交易服務場所，還掛著50年歷史的手繪招牌，因女負責人去年10月已過世，也因宜蘭縣現有性交易場所全部結束營業，警察局公告後，今天在縣務會議報告並宣布廢止「宜蘭縣性交易服務者及場所管理自治條例」，縣內無合法性服務場所。

松月屋廢照前有6名公娼，年齡在50歲至70歲間，均轉業或退休，相關人員指出，妓女戶快步走入歷史，是因時代趨勢，還有公娼年齡偏大，加上從事非法色情行業的外籍女子等諸多原因影響。

「我媽媽是開妓女戶的，沒錯，但誰敢瞧不起她，她一個單親媽媽，是這樣養大我們兄弟姐妹的！」松月屋的女負責人84歲，去年10月去世，她的大女兒今天談起媽媽，很不捨地說：「爸爸很年輕就過世，媽媽要養家糊口，一個女人家，經營妓女戶，有她難言的苦衷！」

松月屋女負責人大女兒說，當時後街熱鬧如夜總會，街外就是南門圳，圳畔有「東雲閣」等大酒家，街頭還有多家「茶店仔」，還有更多俗稱「暗間仔」的私娼寮，她們家經營的是合法生意，有牌有照，下海賺皮肉錢的婦女都是因要討生活，不得已，不是離婚就是喪偶，心甘情願，妓女戶收費較低廉，到此消費的都是以「老芋仔」等老兵為主。

大女兒說，每當人有異樣眼光在談論時，她都會告訴他們，不是每個人的人生都很如意，要多體諒別人，況且，她們家是妓女戶，但是合法的，都是為了一頓飯、為了生活，沒什麼好丟臉的，「媽媽開妓女戶，但在我的心目中，她最偉大！」

「多看一眼就多一點感傷，但還是先保留下來再說！」大女兒說，妓女戶目前是自己住家，媽媽原本就住在這裡，樓下有6間房間營業，點了紅燈，房間都很小，僅容2人，目前還維持，兄弟姐妹回來也可以住，懷念媽媽。