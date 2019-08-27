基隆違規拖吊7成集中在仁愛區 愛一路最多

2019-08-27 14:45 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



審計部基隆市審計室在基隆市總決算審核報告指出，交通隊執行本年度拖吊有七成集中在仁愛區，前三名路段為愛一路、孝一路及光一路，尚非屬違規停車舉發熱區路段，忠一路、忠三路等屬舉發違規停車前20名路段，拖吊件數則低於20件，要求通盤考量市區違規停車舉發熱區路段資料，檢討強化拖吊勤務。

交通隊回應表示，經查仁愛區位於市中心地帶，愛一路、孝一路及光一路道路均狹小壅擠，附近市場及零售業聚集，違規停車占用車道情況嚴重，易造成車輛回堵，常有違停車輛排除及移置需求；另針對忠一路及忠三路等舉發違規停車熱區路段，已定期編排拖吊車巡邏勤務，加強該路段拖吊及違停驅離工作。

基隆市審計室指出，本年度執行違規拖吊工作經費478萬元，執行情形本年度有七成集中在仁愛區，前三名路段為愛一路、孝一路及光一路，尚非屬違規停車舉發熱區路段，至忠一路、忠三路等屬舉發違規停車前20名路段，拖吊件數則低於20件，有待通盤考量市區違規停車舉發熱區路段資料，檢討強化拖吊勤務之執行。

審計室說，截至107年度 止，拖吊場保管機車123輛及汽車52輛，其中保管期間逾1年者，有機車31輛、汽車13輛，約占25%，有待積極處理；又保管場酒駕案件建檔資料，有誤植違規法條，或漏列登錄酒測值等，易有漏未審繳納罰鍰之虞，均待檢討處理。