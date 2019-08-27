郵局ATM狂吐收據 民眾看傻眼若鈔票該多好

2019-08-27 14:57 中央社 台東縣27日電



台東中山路郵局的自動櫃員機昨天故障不斷，自行吐出收據條，長長一條未間斷，掉在地上堆積如一座小紙山，民眾看傻眼，笑稱若是鈔票該多好。

台東市民羅庭茜說，昨天運動後經過台東市的中山路郵局，看到郵局的提款機一直狂噴收據，很多民眾圍觀，有人要領錢也不知道該怎麼辦。

羅庭茜將畫面拍下貼上臉書，網友笑稱：「怎麼不是吐出錢來」、「吃太飽」、「當機了」、「吐出錢也可怕，不敢撿」。

台東郵局表示，自動櫃員機故障，發現後已檢修，沒有金錢損失。