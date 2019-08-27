花蓮慈濟醫院引進「希望之手」 互動玩遊戲助復健

2019-08-27 14:07 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



花蓮慈濟醫院為讓病患復健更快速，引進花東地區首台上肢智能復健機器人「希望之手」，以及全台第一台針對近端上肢關節復健的「智慧板」，結合機械輔助及人工智能，幫助病人恢復更快。25歲腦中風患者陳金鷹表示，復健兩個多月以來，手部反應速度恢復狀況不錯，且用遊戲方式訓練更有動力。

「治療強度高、重複性高、目標導向訓練、多元回饋是動作復建與訓練重要因素。」花蓮慈濟醫院復健醫學部主任梁忠詔表示，這次引進的智能機器人暨擴增實境輔助系統，結合肌電圖即時回饋，除輔助病人完成復健動作，還能確認每個動作是否正確。

陳金鷹說，使用這兩台復健器具反應速度協調比較好，控制肩膀手肘比較順，個人回饋感比較好，現在肩膀活動變得比較靈活，跟傳統復健比起來，用遊戲方式復健過程比較有興趣，變得更有動力。在智慧板上，陳用手練習畫圈，以及控制遊戲戰績躲過炸彈攻擊，就像一般的電玩。

梁忠詔指出，該病患腦中風，左半邊癱瘓，現在手的動作恢復程度在中期，患者在主動跟被動間需要有器具輔助，希望在短時間重複動作，能盡快促進神經恢復正常。他假設，要抓5公斤的東西，手的握力可能只有1公斤，輔助器具會幫忙出4公斤，反覆練習把迴路建立起來，手部運作就會愈來愈順，加快恢復速度。

梁忠詔說，使用這兩台復健機器人，除希望縮短時間外，病人感受上來講，有額外訓練，復健程度就可加倍；目前醫院使用「希望之手」、「智慧板」，針對手部動作神經受損個案比較多，第一種是腦中風，第二為頭部外傷，第三則是脊椎損傷，若是長輩退化失能，也能利用這兩台器具復健。