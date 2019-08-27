縱谷奇景 花蓮金針花海當前翻飛龍捲

2019-08-27 13:52 中央社 花蓮縣27日電



花蓮富里鄉六十石山正值金針花季，有農民昨天拍攝到烏雲下伸出一條細長漏斗狀龍捲風，縱谷奇景再添一例，目睹的民眾紛紛稱難得一見、好特別。

畫面視角是從海拔900公尺的六十石山上往下俯瞰花東縱谷，天空烏雲密布，從空中伸下一條細細長長漏斗狀龍捲風，前景還有金針花海。

氣象專家陳世嵐受訪表示，颱風過後，水氣仍豐沛、對流旺盛，要有配合的天氣條件，就會發生龍捲風；花蓮南區昨天因水氣量夠、山區有積狀雲，加上風切等各種條件而形成龍捲現象。

富里鄉長陳榮聰說，從影象中判斷發生地點應在池上鄉和富里鄉交接處，距離六十石山有一段距離，對於富里的水田也沒有造成傷害。