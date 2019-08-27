林右昌今夜跑爆料「兇手」可能陪跑 她喊：大哥帥回來

2019-08-27 11:06 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市長林右昌30年前的舊照，16日被妹妹林宛姿上傳臉書，又帥又瘦模樣被讚爆，還有人說好像三浦春馬，顏質打倒一堆男星，網友大喊還我基隆三浦春馬，林右昌下定決心要減肥，要大家給他3個月時間減肥，今晚8點林右昌將在東岸商場跑道星光夜跑，有不少網友建向林右昌的妹妹喊話，「妳起的頭，不用陪跑嗎？」

，林宛姿在臉書回應「可能會」，她並向林右昌說「大哥加油，帥回來 」。

林右昌的妹妹林宛姿，綽號「查理宛豬」，其實相當插畫界赫赫有名，鯨魚在她筆下活靈活現。林宛姿在她臉書分享林右昌要星光夜跑訊息，有網友說，「妳哥哥根本被你害到沒事要減肥」、「妳起的頭，不用陪跑嗎？」。林宛姿回應，「我明明為他好，我自己也減了啊」，對於今晚會不會去陪跑，她說，可能會。

還有網友說，逼哥哥瘦身，林右昌市長有這樣的妹妹實在很幸福啊。由於林宛姿網路上也是很紅，網友說，林宛姿如果會現身，場地是不是該改到海大？跑是妳哥的事，妳只要負責簽名、握手即可；妳去當招財貓，會有很多男性朋友陪跑，效果較佳。