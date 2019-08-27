走入歷史 宜蘭最後一戶合法性交易場所熄燈

2019-08-27 11:00 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



宜蘭縣警察局今天在縣務會議中報告指出，宜蘭縣轄列管之最後一戶性交易服務場所，因負責人去年10月已過世，因此，廢止「宜蘭縣性交易服務者及場所管理自治條例」。

警方指出，羅東警察分局今年1月1日撤銷其執業許可，依該條例註銷其職業許可證，並依該條例23條規定：「本自治條例自公布日施行，至本縣現有性交易場所全部結束營業後廢止」，故報請廢止本條例。