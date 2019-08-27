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昨晚吹北風漂流木全被帶出場 富岡離島客輪下午恢航

2019-08-27 10:28聯合報 記者羅紹平╱即時報導

台東富岡漁港因潮汐及風向影響，港區內外從25日起滿布漂流木，往返綠島及蘭嶼的客輪停駛，漁船也無法出海作業，台東縣政府26日動員5部挖土機清除漂流木，戴姓包商因量太多，估算至少三到四個工作天才能清完，但今天一早，港區漂流木九成都不見了，下午一點半起，往返台東及綠島客輪恢復航班，且即刻開放民眾及旅行社預約訂票。

白鹿颱風24日襲台，為台東山區帶來豪雨，山洪將山上林木沖下山入海，大量木材被大浪再打回岸邊，25日起富岡港內與港外都滿布漂流木，擔心引擎螺旋槳葉片打到漂流木而毀損，往返蘭嶼及綠島的客輪停駛。

漁民也不敢出海作業，漁民自嘆「被老天逼休無薪假」。今天一早看到港區內漂流木幾乎全不見，有漁民笑稱：「昨晚吹北風，漂流木一夜全被帶出場了」。

經營凱旋客輪與飯店的台東縣議員李數奼說：「富岡漁港坐北朝南，昨天晚上吹北風，漂流木就全被推出港外，往南邊沿海漂，這是天助自助者，期望別吹南風或西南風，不然漂走的木頭又會再漂回來」。

也經營客輪綠島之星的綠島鄉民代表田貴寶說，颱風都是逆時針轉，只要颱風襲台後離境，就會形成西南風，而且富岡漁港就在卑南溪出海口旁，山上木頭被水沖下來，經西南風一吹，自然就漂進富岡。

台東昨晚吹北風，富岡漁港內外的漂流木幾乎全被風「清光光」。記者羅紹平／攝影
台東昨晚吹北風，富岡漁港內外的漂流木幾乎全被風「清光光」。記者羅紹平／攝影
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台東昨晚吹北風，富岡漁港內外的漂流木幾乎全被風「清光光」。記者羅紹平／攝影
台東昨晚吹北風，富岡漁港內外的漂流木幾乎全被風「清光光」。記者羅紹平／攝影
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漂流木台東綠島

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