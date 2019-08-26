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排水溝因0206地震受損 花蓮市公所修復排水設施

2019-08-26 18:25聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

花蓮市國盛六街去年因0206強震，周邊兩棟大樓倒塌，雖經拆除並恢復道路通行，但市區排水設施毀損的情形不少。湯姓民眾表示，每到下雨時家裡都會淹水，因此向花蓮市公所反映施作排水溝。花蓮市長魏嘉賢表示，由於排水溝在路面下，市公所請清潔隊員及廠商多留意，只要發現異狀立即通報處理。

「每到下雨雨水就會淹進家裡，很困擾！」湯姓居民說，0206地震前排水都沒問題，但自從震後修復，雨水都會灌進家裡，只好在門前加裝擋水板。花蓮市公所接獲當地居民反映，指國民八街及國盛六街一帶的排水設施有異常，雨水無法排入下水道，發現受限於路面坡度及排水流量差異影響，才會有雨水流進民眾家裡。

魏嘉賢指出，白金雙星與吾居吾宿兩棟大樓去年因強震倒塌，地上物雖經拆除並清運，但周邊的道路排水溝因倒塌建物或拆除機具輾壓，而崩塌破損阻斷排流，當時指示建設課盡快派員開挖修復。

魏嘉賢今前往國盛六街現勘排水溝興建工程，這項工程納入108年度市區零星排水改善工程第二批施作，施作排水溝範圍包括A側排水溝88.5公尺、B側排水溝34公尺，工程經費為85萬4千元，預計9月20日前完工。

魏嘉賢表示，花蓮市去年二月發生強震以來，市區排水設施毀損情形不少，由於排水溝壁均在路面底下，非肉眼可見，必須藉由清潔隊執行清溝作業或廠商執行清淤工程時，才能確認是否有損壞，仍請清潔隊員及廠商多留意，只要發現異狀，立即通報建設課，以便能因應處理。

另外，市公所也發現去年因應震災搶修而修復災損道路，部分路段的柏油未先刨除就直接鋪設瀝青，造成水溝與路面高低差的問題出現。魏嘉賢說，將會全面檢測後向縣府反映，是否針對路面高低差較嚴重的路段重新刨平重鋪，讓排水設施發揮功能。

花蓮市長魏嘉賢（右）今前往國盛六街現勘排水溝興建工程，希望解決居民淹水情形。記者...
花蓮市長魏嘉賢（右）今前往國盛六街現勘排水溝興建工程，希望解決居民淹水情形。記者王思慧／攝影
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因去年0206強震，花蓮市國民八街及國盛六街一帶的雨水無法排入下水道，花蓮市公所...
因去年0206強震，花蓮市國民八街及國盛六街一帶的雨水無法排入下水道，花蓮市公所施作排水溝。記者王思慧／攝影
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湯姓民眾因擔心雨水淹進家裡，只好設置擋水板。記者王思慧／攝影
湯姓民眾因擔心雨水淹進家裡，只好設置擋水板。記者王思慧／攝影
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魏嘉賢修復強震

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