影／北台灣媽祖文化節首見海陸遶境 宜縣長授旗總指揮

2019-08-26 15:58 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



北臺灣媽祖文化節是由台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣等8縣市輪流舉辦的信仰節慶活動，今年輪到宜蘭主辦，縣政府與南天宮首度把活動規模擴大成「海陸遶境」，縣長林姿妙今天授旗給海、陸遶境總指揮，兩大區漁會龍頭與各廟宇重要幹部都到場，上香祈求活動順利。

今年宜蘭縣正好輪值舉辦「北臺灣媽祖文化節」，由南方澳南天宮擔任值東主辦，此活動已邁入第16年，縣政府結合北臺灣媽祖文化節，擴大成為「宜蘭媽祖蔭臺灣」活動，並且以罕見的海上遶境模式，將從南方澳搭船到烏石港，再搭配陸上遶境，規劃3天2夜的行程。

海上遶境並不常見，更是這次活動媽祖出巡重頭戲，因此擔任海上總指揮就要肩負重責，日前透過「擲筊」請示媽祖，接連10個聖筊，首輪選出3位分別是昭安宮副主委鍾國春、蘇澳區漁會理事長蔡源龍、進安宮主委張瑞雄，再從這三位中再「擲筊」，最後由昭安宮副主委鍾國春擔任海上遶境總指揮，陸上的迎駕總指揮由頭城區漁會理事長鄭讚福擔任。

縣長林姿妙今天帶著活動主要幹部到南天宮上香祈求活動順利，在擊鼓誓師後，一一授旗給總指揮及副總指揮，象徵籌備工作進入緊鑼密鼓，宣告相關系列活動陸續展開。

縣長林姿妙表示，9月6日至9月8日（農曆8月8日至8月10日)，展開海、陸遶境民俗慶典，6日首日海巡繞境隊伍由南方澳漁港出發北上後，將遶行宜蘭精神地標「龜山島」，並與頭城地區漁船在海上會合，接駕同行後行至烏石港停泊，於頭城區漁會旁碼頭舉行大型會香儀典及平安符過爐，屆時將發放平安符贈予信眾；沿路停留礁溪、宜市、羅東回鑾到南方澳，陸行遶境都有直播，歡迎民眾可以隨時參與遶境，走長走短都沒有關係，還能轎腳，祈求平安順遂。