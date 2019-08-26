宜蘭橋頭碑簡易拓拓樂 市公所提供原尺寸紀念木章拓印

2019-08-26 14:35 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



宜蘭橋因改建施工已經封橋，很多人無法進橋去拓印「橋頭碑」，市公所特別以日前拓印的橋頭碑，製成同尺寸的木質紀念大戳章，歡迎民眾拿紙張到市公所一樓大廳進行簡易拓印，另外也把橋頭碑拓印的真跡製作成電子檔，放置在宜蘭市公所的網站供下載。

宜蘭市公所為感念宜蘭橋80年來對宜蘭地區交通貢獻，日前特別在封橋改建的前夕，舉辦宜蘭橋橋頭碑文的拓印活動，當天的拓印活動引發熱烈的迴響。有從小住在宜蘭橋邊的退休老師，特別從台北趕回來參加，也有周遭的居民鄉親響應這項別具意義的活動。

拓印的隔天宜蘭橋就封閉，很多人無法進橋拓印留念。有鑑於此，宜蘭市公所特別製作與「橋頭碑」同樣尺寸的紀念大戳章供民眾拓印留念，另外也製作一組小尺寸的紀念章。

市長江聰淵表示，許多宜蘭鄉親心中都有一段跟宜蘭橋的回憶，不論是幸福甜美的往事，抑或是艱辛困頓的歲月，80年歲月的宜蘭橋承載著宜蘭人共同的記憶，透過拓印抓拾片段美好。