宜蘭橋頭碑簡易拓拓樂 市公所提供原尺寸紀念木章拓印
宜蘭橋因改建施工已經封橋，很多人無法進橋去拓印「橋頭碑」，市公所特別以日前拓印的橋頭碑，製成同尺寸的木質紀念大戳章，歡迎民眾拿紙張到市公所一樓大廳進行簡易拓印，另外也把橋頭碑拓印的真跡製作成電子檔，放置在宜蘭市公所的網站供下載。
宜蘭市公所為感念宜蘭橋80年來對宜蘭地區交通貢獻，日前特別在封橋改建的前夕，舉辦宜蘭橋橋頭碑文的拓印活動，當天的拓印活動引發熱烈的迴響。有從小住在宜蘭橋邊的退休老師，特別從台北趕回來參加，也有周遭的居民鄉親響應這項別具意義的活動。
拓印的隔天宜蘭橋就封閉，很多人無法進橋拓印留念。有鑑於此，宜蘭市公所特別製作與「橋頭碑」同樣尺寸的紀念大戳章供民眾拓印留念，另外也製作一組小尺寸的紀念章。
市長江聰淵表示，許多宜蘭鄉親心中都有一段跟宜蘭橋的回憶，不論是幸福甜美的往事，抑或是艱辛困頓的歲月，80年歲月的宜蘭橋承載著宜蘭人共同的記憶，透過拓印抓拾片段美好。
舊的宜蘭橋無法因應極端氣候所帶來的洪水衝擊，5億餘元的補助經費由經濟部及內政部跨部會補助，至於地方配合款5千萬元在吳澤成擔任代理縣長期間，也應允協助市公所。市公所為此也向宜蘭橋改建工程居功厥偉、戮力甚深的行政院政務委員吳澤成先生致意，特別將拓印的真跡製作成紀念掛軸，致贈給吳澤成政委。
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