親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

記錯了！蔡英文道歉：紐約辦事處大樓是游錫堃拍板

反送中驚險夜：荃灣警察首開槍，港警稱「英勇克制」

愛一路蓋二層機車停車場 逛基隆廟口搭火車更好停

2019-08-26 13:04聯合報 記者吳淑君╱即時報導

基隆市政府爭取前瞻基礎建設改善停車問題計畫，要在愛一路高架橋下蓋二層鋼構機車停車場工程，紓緩基隆火車站轉運及廟口觀光夜市停車需求，總工程費用5697萬元，今天送進議會審查墊付案，市議員呂美玲，張芳麗擔心愛一路以後會塞死塞爆，主席莊榮欽議員則認為在市區蓋停車場有必要，同意墊付。

市府交旅處指出，利用愛一路高架橋下空間，初步規劃設計二層鋼構建築，約418個機車停車位，並施以植栽綠化，除紓緩基隆火車站轉運及廟口觀光夜市停車需求，也可提升市容美化。

總工程費用5697萬元，補助款3736萬，市府配合款1961萬元。全部所需經費分年編列為今年500萬，109年2500萬元，110年2697萬元。

交旅處長李綱說，愛一路目前有200多個機車停車位，未來要做400多個，爭取前瞻費用將來停車場一定要收費，目前長期占用的問題就可以解決，他也希望把停在騎樓下，忠二路路邊的機車吸納到這裡來，以後旅客搭火車來，就可以沿著忠二路散步到廟口。

市議員楊石城，呂美玲指出，400多個停車位花五千萬，前瞻計畫的錢很好用，是要趕快用完？愛一路若要納更多機車，以後會塞死塞爆，認為花這樣的錢，應找更好的地方蓋，或引導到東岸停車場去停就好了。

市議員張芳麗說，孝二孝三路巷道內幾乎都停滿機車，機車停車要收費一定沒人要去，市府當初為何申請愛一路停車場改建，她覺得不適合，她也認為應盡量引導到東岸停車場機車位，「愛一路停車場做了將來會後悔」。

主席莊榮欽表示，那裡以前是汽車機械停車塔，許財利市長拆除後，改為機車停車場，免費停，他認為在市中心確實有蓋停車場的必要，未來施工時交通，噪音，粉塵要嚴加把關，該筆墊付案通過。

基隆市政府要在愛一路高架橋下，蓋二層鋼構機車停車場工程，紓緩基隆火車站轉運及廟口...
基隆市政府要在愛一路高架橋下，蓋二層鋼構機車停車場工程，紓緩基隆火車站轉運及廟口觀光夜市停車需求，總工程費用5697萬元。記者吳淑君／攝影
分享

相關新聞

陸客銳減 寶得利轉手賣地 居民：滅村後才說不玩

2019-08-26 00:30

避免爭議 花蓮日人紀念公園更名

2019-08-25 23:54

去年綠島1廢墟 數十人設籍

2019-08-25 23:15

影／柯文哲「台民黨」勢力到宜蘭 分化國民黨立委選情

2019-08-25 21:18

影／白鹿狂風吹倒巨大搶孤飯棧 今鞭炮聲中再吊掛豎立

2019-08-25 15:30

陸客不來寶得利要賣基隆4筆地 居民：已滅村了

2019-08-25 13:29

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00

熱門文章

陸客不來寶得利要賣基隆4筆地 居民：已滅村了

2019-08-25 13:29

可能全台唯一 溪湖鎮找不到這4個菜市仔路名

2019-08-25 19:39

三井台中港outlet大停電 客人摸黑繼續逛

2019-08-25 20:24

台中特高壓161系統跳電 三井Outlet遊客一度卡空中

2019-08-25 20:46

招考清潔隊員 考前一周取消臨時人員加分優惠又爆爭議

2019-08-25 18:08

近40年的老戲院將易主 嘉義人嘆：童年回憶將消失

2019-08-25 13:57

影／百餘年來王船接連靠岸 外埔合興宮9月辦送王船慶典

2019-08-26 08:03

卓蘭這家在地大餅店有故事 5社區聯合農特產展售強強滾

2019-08-25 14:46

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top