愛一路蓋二層機車停車場 逛基隆廟口搭火車更好停

2019-08-26 13:04 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



基隆市政府爭取前瞻基礎建設改善停車問題計畫，要在愛一路高架橋下蓋二層鋼構機車停車場工程，紓緩基隆火車站轉運及廟口觀光夜市停車需求，總工程費用5697萬元，今天送進議會審查墊付案，市議員呂美玲，張芳麗擔心愛一路以後會塞死塞爆，主席莊榮欽議員則認為在市區蓋停車場有必要，同意墊付。

市府交旅處指出，利用愛一路高架橋下空間，初步規劃設計二層鋼構建築，約418個機車停車位，並施以植栽綠化，除紓緩基隆火車站轉運及廟口觀光夜市停車需求，也可提升市容美化。

總工程費用5697萬元，補助款3736萬，市府配合款1961萬元。全部所需經費分年編列為今年500萬，109年2500萬元，110年2697萬元。

交旅處長李綱說，愛一路目前有200多個機車停車位，未來要做400多個，爭取前瞻費用將來停車場一定要收費，目前長期占用的問題就可以解決，他也希望把停在騎樓下，忠二路路邊的機車吸納到這裡來，以後旅客搭火車來，就可以沿著忠二路散步到廟口。

市議員楊石城，呂美玲指出，400多個停車位花五千萬，前瞻計畫的錢很好用，是要趕快用完？愛一路若要納更多機車，以後會塞死塞爆，認為花這樣的錢，應找更好的地方蓋，或引導到東岸停車場去停就好了。

市議員張芳麗說，孝二孝三路巷道內幾乎都停滿機車，機車停車要收費一定沒人要去，市府當初為何申請愛一路停車場改建，她覺得不適合，她也認為應盡量引導到東岸停車場機車位，「愛一路停車場做了將來會後悔」。