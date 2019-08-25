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影／柯文哲「台民黨」勢力到宜蘭 分化國民黨立委選情

2019-08-25 21:18聯合報 記者戴永華╱即時報導

台北市長柯文哲今天到宜蘭逛夜市，所到之處受支持者熱情歡迎，爭相合影，此行由有意脫黨參選立委的國民黨縣議員黃定和陪同，兩人同框以行動證實結盟，不過雙方都低調表示，只是交朋友，「順其自然」；有來自台民黨柯文哲的助力，黃定和脫黨參選幾乎已經選定，即使面對將被沒收初選時的50萬元保證金，黃說，那些都已經無所謂了。

國民黨宜蘭縣立委黨內初選，前縣長呂國華以1.117%領先落選頭的縣議員黃定和，黃抗議黨內初選不公，揚言脫黨參選，連月來勤跑基層；據了解，最近有人居中介紹雙方認識，柯文哲此行參訪宜蘭，由黃定和盡「地主之誼」安排參觀羅東及宜蘭夜市、民權社區公園，從下午4點半到晚上10點，黃定和全程陪同及宴請晚餐，雙方5個半小時互動。

傍晚當柯一走入夜市，人潮湧上爭相合照與簽名，不時有人高喊「加油」，人氣很旺；柯與黃一起坐著吃冰時，柯問起黃定和年紀及宜蘭選舉人數，黃定和也說明自己從代表、市長到縣議員的從政經歷。

黃定和表示，最近已經正式穿起參選立委的背心，重申參選決心不變，至於有無正式宣布參選並不重要，從政20幾年，反正時間到了就去登記，也不必大張旗鼓。

是否加入「台灣民眾黨」與柯文哲力量結盟，互借對方之力布局參選立委，搶攻國會席次？黃定和表示，順其自然，隨興隨緣，「交朋友」最重要。

國民黨縣黨部主委張建榮表示，如果黃定和登記參選立委，不但開除黨籍，同時依規定沒收其初選時所繳交的50萬元保證金。對此，黃定和表示，既已決定參選，保證金沒收也無所謂了。

黃定和曾任宜蘭市長，參選兩屆縣議員都以高票當選，實力不容輕忽，尤其參選這屆縣議員時，他吸走藍綠選票，致使民進黨提名的縣議員候選人只拿了幾百票嚴重挫敗；黃定和若正式參選，衝擊國民黨選情，也會對民進黨有影響。

支持者有備而來，拿出柯文哲的書請他在封面簽名。 記者戴永華/攝影
支持者有備而來，拿出柯文哲的書請他在封面簽名。 記者戴永華/攝影
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柯文哲到知名的羅東夜市，還買了雞蛋糕。記者戴永華/攝影
柯文哲到知名的羅東夜市，還買了雞蛋糕。記者戴永華/攝影
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台北市長柯文哲今天到宜蘭，全部行程由國民黨縣議員黃定和陪同， 雙方強調「交朋友」...
台北市長柯文哲今天到宜蘭，全部行程由國民黨縣議員黃定和陪同， 雙方強調「交朋友」順其自然。 記者戴永華/攝影
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台北市長柯文哲今天到羅東夜市，受到民眾熱情歡迎，爭相合照。記者戴永華/攝影
台北市長柯文哲今天到羅東夜市，受到民眾熱情歡迎，爭相合照。記者戴永華/攝影
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台北市長柯文哲到宜蘭受到熱烈歡迎，在攤商的看板上簽名。 記者戴永華/攝影
台北市長柯文哲到宜蘭受到熱烈歡迎，在攤商的看板上簽名。 記者戴永華/攝影
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台北市長柯文哲今天到羅東夜市，受到民眾熱情歡迎，爭相合照。記者戴永華/攝影
台北市長柯文哲今天到羅東夜市，受到民眾熱情歡迎，爭相合照。記者戴永華/攝影
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台北市長柯文哲(右)今天到宜蘭，全程由國民黨縣議員黃定和(左)陪同，兩人與百歲人...
台北市長柯文哲(右)今天到宜蘭，全程由國民黨縣議員黃定和(左)陪同，兩人與百歲人瑞(右二)合照。 記者戴永華/攝影
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柯文哲品嚐羅東夜市知名的包心粉圓，國民黨縣議員黃定和全程陪同。記者戴永華/攝影
柯文哲品嚐羅東夜市知名的包心粉圓，國民黨縣議員黃定和全程陪同。記者戴永華/攝影
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柯文哲國民黨夜市2020選舉宜蘭縣立委

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