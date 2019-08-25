白鹿颱風造成農損 花蓮農改場啟動技術服務團

2019-08-25 15:53 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



白鹿颱風帶來強風及豪雨造成花蓮地區農損，花蓮農改場今日與農糧署東區分署進行作物災害勘查，關心農友災損情形並給予適當復耕建議。花蓮農改場也成立災後復耕技術服務團，提供相關技術服務及諮詢，請農友風雨過後儘速復耕，以降低其損失。

花蓮農改場指出，針對花蓮地區農作物此時作物復耕措施，在水稻部分，風雨過後請留意飛蝨類害蟲及白葉枯病的發生，及早進行防治作業。蔬菜類作物應立即排除田區積水，清除枯葉、中耕鬆土，土壤流失者應適當培土。宜花地區蔬菜類較大宗為葫蘆科瓜果菜，瓜果菜類根系易受淹水受損，須注意田區積水盡快排乾，留意災後炭疽病、疫病、細菌性果斑病等病害，另可酌施肥料，恢復生長維持品質。

在果樹部分，加強清園及排除田間積水外，依樹勢狀況進行葉面施肥及病蟲害防治作業，如東方果實蠅控制，且災後部分果園有若有落果情形，需加強清園作業，維護果園清潔及果實品質。雜糧部分則儘速排除田間積水外，可酌量施肥並留意葉部及莖基部病害，像是銹病、白絹病等，及早清除不良植株並進行防治作業。