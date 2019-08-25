陸客不來寶得利要賣基隆4筆地 居民：已滅村了

2019-08-25 13:29 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



受陸客不來衝擊，經營陸客旅遊一條龍服務的寶得利23日公告，董事會已通過委託仲介公司出售基隆中正區長潭段等4筆土地，充實營運資金。這4筆地臨近基隆中元祭放水燈處，當年寶得利和住戶打拆屋還地官司，居民幾乎都搬走，得知寶得利要轉手，住戶氣憤指出，已經滅村了才說不玩。

寶得利23日公告，董事會決議通過，委託仲介公司出售基隆市中正區長潭段等4筆土地，授權董事長進行處分該土地；從上半年財報來看，土地資產價值約新台幣4.57億元。寶得利主要經營陸團客來台觀光購物店，受到大陸來台觀光人數下滑影響，已連虧損3年。

寶得利國際股份公司原本要在望海巷建度假飯店，要求近20戶限期搬遷，3年前還向法院聲請拆屋還地鬧上新聞，如今要轉手，在地人都很震驚。

走進望海巷停車場對面山坡，許多房子都搬空了，死氣沉沉，一位住戶指出，拆屋還地官司打到後來，他們放棄了，因為他們知道地是人家的，不可能贏，也無法對付財團而做罷。

他們從日據時代住到現在，以前村內四月十五謝平安拜拜，好熱鬧，現在人都搬走了，今年拜完後，大家決定「切拜」，就是結束了，明年不拜了，都滅村沒人了，還拜什麼？