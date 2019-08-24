「菁華林苑」將修復再利用 老舊圍牆恐塌議員促處理

2019-08-24 23:33 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



靠近花蓮女中，擁有90年歷史的「菁華林苑」歷史建築群，記錄花蓮林業開發史，林務局計畫修復再利用，但老舊圍牆不堪地震搖晃，嚴重龜裂，當地居民憂心恐有倒塌疑慮，縣議員魏嘉彥會同所有權人花蓮林區管理處、縣文化局等現勘，建築師建議先拆除鬆動圍牆，配合修復工程再施工。

「菁華林苑」歷史建築群共有3棟建築體，包含花蓮縣定古蹟「花蓮港山林事業所」及兩棟歷史建築，是當年日本人經營林業用的辦公室及官舍、庭院，1970年因機關裁撤，成閒置空間，由林務局管理使用。

建築群圍牆年久失修，又鄰近居民停車位置，結構體歪斜、牆面龜裂傾斜，林務局雖張貼警告標語，居民停車、行走都擔心圍牆可能會倒塌，向縣議員魏嘉彥、市民代表楊哲灃等人陳情。魏嘉彥建議相關單位先施作圍牆，解除民眾疑慮。

經文化局、林管處及施工建築師到場會勘，提供專業建議。文化局文化資產科長黃用斌建議林管處先拆除不穩定牆面，在古蹟保存跟管理維護的妥適工法上，先將上半部磚牆移除，未來再進行專業修復。