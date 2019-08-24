水從天上倒下來金崙溪快滿了 太麻里金崙急撤沿岸28人

相關新聞
白鹿來襲台東飯店退房約兩成 她這樣做反客滿2019-08-24 21:22
台62甲、基隆中正路口紅綠燈好亂 易誤闖荷包失血2019-08-24 21:37
影／頭城搶孤飯棚上500公斤的飯棧 白鹿狂風一來被吹倒2019-08-24 16:43
影╱宜蘭間歇狂風驟雨一波波 阿里史抽水站啟用保護5千人2019-08-24 15:56
影／雨大 宜蘭大同鄉田古爾溪漲 便橋撤便道封2019-08-24 14:12
影／舞獅卡住！雞籠山海神獸誌開幕上演「救獅記」2019-08-24 14:10
颱風白鹿逼近 金城武樹五花大綁防颱2019-08-24 13:38
輕颱「白鹿」登陸 國軍協助花蓮預防性撤離150人2019-08-24 13:36
林右昌跳起原民舞！2千萬改善會館周邊環境2019-08-24 12:37
昨晚東河機車騎士撞電箱亡 台東消防局澄清與白鹿無關2019-08-24 11:04
基隆花千萬鋪地磚機車難騎 再花415萬挖除改回瀝青路面2019-08-24 06:29
花蓮縣議長張峻 接掌國民黨縣黨部2019-08-24 00:13
百年瓊崖海棠綠廊 花蓮市公所爭取經費修護2019-08-23 23:58
基隆公車比照雙北 明年上下車都刷卡2019-08-23 23:34
基隆跳蛙公車「萬里-安樂-內湖」線 下月2日通車2019-08-23 23:28
花大錢中看不中用！基市信三路地磚殘破 挖掉重鋪瀝青2019-08-23 23:23
好像在歐洲！基隆這地方拍廣告MV演奏會超有fu2019-08-23 20:40
「3個月還我三浦春馬」 議員送林右昌人形看板監督2019-08-23 19:45
白鹿來襲 基隆市宣布基隆嶼24日起封島2天2019-08-23 17:32
聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯2018-11-07 12:00
基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！2018-10-30 12:00
熱門文章
彰化百萬人口大縣流失 最小村落竟然位在田尾、鹿港2019-08-24 10:26
基隆花千萬鋪地磚機車難騎 再花415萬挖除改回瀝青路面2019-08-24 06:29
韓國瑜颱風天去飯店？陳宜民：僅致意5分鐘未用餐2019-08-24 19:29
影╱白鹿強風吹垮基隆汽車展示中心鐵皮屋頂 民眾：風超大2019-08-24 19:09
高雄清潔隊員對外招考惹議不公 取消臨時人員加分機制2019-08-24 10:45
影／數萬飛蟻變「黑芝麻湯」他只能用這招2019-08-24 10:29
白鹿來襲台東飯店退房約兩成 她這樣做反客滿2019-08-24 21:22
影╱單親媽養大家扶幫助 他全台義賣漢堡、手刺母像謝恩情2019-08-24 17:10
台北市對白鹿颱風有感 市府：晚間8時前有9級強陣風2019-08-24 15:37
「玉山最高，可離媽媽近一點」8歲童不忘承諾 帶母遺照攻玉山2019-08-23 23:38
出門才發現沒帶傘？他讓雨傘也能共享2019-08-24 08:15
山路不能一崩再崩 雲林縣長張麗善帶隊上山踏勘2019-08-24 16:42
白鹿接近 2019新竹市國際風箏節下午活動取消2019-08-24 11:28
共享電動機車GoShare29日上線 桃園預計這4處租得到2019-08-24 20:17
美食新天地／賴師傅手工千層蛋糕 口感綿密扎實2019-08-23 23:39
捕獸夾傷流浪狗 村民槓上協會2019-08-23 23:34
致公黨金門黨部辦周年慶 將提名蔡西湖角逐立委2019-08-24 16:44
水從天上倒下來金崙溪快滿了 太麻里金崙急撤沿岸28人2019-08-24 22:00
白鹿颱風來眾人嘆他獨樂 墾丁水世界營業額翻漲2019-08-24 19:09
台中外埔國中滯洪池喬不攏！ 百人抗議批「罔顧民意」2019-08-24 18:33
白鹿颱風直撲金門 楊鎮浯主持災變中心會議2019-08-24 12:50
影／熊熊大火大士爺升天 文化祭萬人祈福平安落幕2019-08-24 09:06
昨晚東河機車騎士撞電箱亡 台東消防局澄清與白鹿無關2019-08-24 11:04
台中大智路打通爭議解決 明年8月可望通車2019-08-24 20:16
台62甲、基隆中正路口紅綠燈好亂 易誤闖荷包失血2019-08-24 21:37
影／頭城搶孤飯棚上500公斤的飯棧 白鹿狂風一來被吹倒2019-08-24 16:43
意外成為高雄仁武區第88888位區民 她拿下多樣慶祝禮2019-08-24 18:20
大同運動中心設基地台 市民投訴：罔顧學童健康2019-08-24 00:05
上呼吸道群聚感染！屏東產後護理之家12名嬰兒發病2019-08-24 15:33
台南山區預防撤離已達26人 東山五叉溝保全戶全撤2019-08-24 15:29
影／雨大 宜蘭大同鄉田古爾溪漲 便橋撤便道封2019-08-24 14:12
道路鋪地磚有褒有貶 形象商圈力促保留再推徒步區2019-08-24 08:01
被批「神隱」？ 盧秀燕視察應變中心破傳聞2019-08-24 19:57
基隆跳蛙公車「萬里-安樂-內湖」線 下月2日通車2019-08-23 23:28
韓國瑜看新台17線 盯工安、品質2019-08-23 23:31
影╱超香超好吃的烤蚵加蚵嗲 颱風天仍吸引上萬人嘗鮮2019-08-24 20:16
林右昌跳起原民舞！2千萬改善會館周邊環境2019-08-24 12:37
達摩化身俄羅斯娃娃 「艋舺拼場」大玩新舊創意2019-08-24 08:14
颱風來襲 高雄24日停止垃圾清運、25日加班清運2019-08-24 13:09
影／輕颱白鹿襲台 北市出現間歇強風大雨2019-08-24 15:06
留言