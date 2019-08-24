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水從天上倒下來金崙溪快滿了 太麻里金崙急撤沿岸28人

2019-08-24 22:00聯合報 記者羅紹平╱即時報導

白鹿颱風挾帶豪雨，太麻里溪水暴漲幾與河岸堤防等高，洪水快滿出金崙溪，太麻里鄉公所緊急請求友大武警方，協助沿岸居民28撤離，安置賓茂國小，警方也拉起封鎖線，暫時封閉金崙虹橋。

白鹿颱風來勢洶洶，挾帶強風豪雨造成金崙溪水暴漲，太麻里鄉民代表陳孫金發現情況危急，擔心河岸溫泉區居民安全，通知鄉公所災變中心及金崙派出所，下午5點確認金崙溪因山區大雨暴漲，水位已超過警戒線。

太麻里鄉長王重仁啟動緊急撤離多良村10鄰村民及住宿在丹堤溫泉會館的遊客共28人。大武警方先護送28位民眾前往賓茂國小安置，撤離完畢立即封閉金崙虹橋，避免發生危害。

白鹿颱風挾帶豪雨，太麻里溪水暴漲幾與河岸堤防等高，洪水快滿出金崙溪。圖／大武警分...
白鹿颱風挾帶豪雨，太麻里溪水暴漲幾與河岸堤防等高，洪水快滿出金崙溪。圖／大武警分局提供
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白鹿颱風溫泉豪雨

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