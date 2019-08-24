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白鹿颱風威脅仍在 花蓮台東高雄明部分停班停課、金門放半天颱風假

韓國瑜颱風天去飯店？藍委：僅致意5分鐘未用餐

白鹿來襲台東飯店退房約兩成 她這樣做反客滿

2019-08-24 21:22聯合報 記者羅紹平╱即時報導

暑假結束前第二個周末，原是台東的旅遊旺季，因白鹿颱風攪局，台東多數飯店民宿退房約三成，但還是有民眾及陸客團照著兩個月前既定行程走，冒著風雨出遊，不過，台東鹿鳴酒店祭出颱風天入住「買一送一」優惠方案，今天周六及明天周日都客滿，住房率竟達百分之百，逆勢上揚。

白鹿為台東帶來強風豪雨，台東地區多數飯店及民宿退房約2至3成，但鹿鳴酒店祭出買一送一，周六日訂房率及住房率都達百分之百，因周六房價不打折，酒店董事長潘貴蘭說，這項優惠雖形同五折價，但只要客人入住就有營收，飯店還是有獲利，除了原訂房客人未退訂，今天還有15組散客因得知這項優惠，臨櫃登記入住。

今天全天台東風大雨大，但南迴公路上遊覽車絡繹於途，台東太麻里知名餐廳「後山傳奇」用餐客人滿座，有國內民眾也有陸客團。

在台南市經營電品行的郭姓遊客說，兩個月前就確定招待員工與眷屬到台東旅遊，颱風來，行程還是得照走，只是從台南直接殺到台東，中午在太麻里吃完飯就直接入住飯店，沿途景點都不停車休息。

來自大陸北京的李先生也說，行程幾個月前就排好了，既來之則安之，遇到颱風，今天火車不開，他們一行十餘人因而決定改搭遊覽車，冒著大風大雨來台東。

白鹿來襲，台東縣太麻里鄉的後山傳奇餐廳中午生意爆滿，都是颱風天仍出遊民眾及陸客團...
白鹿來襲，台東縣太麻里鄉的後山傳奇餐廳中午生意爆滿，都是颱風天仍出遊民眾及陸客團。記者羅紹平／攝影
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輕颱白鹿今天襲台，在台東縣尚武漁港掀起巨浪，浪滔拍岸，激起高逾廿公尺浪花。記者羅...
輕颱白鹿今天襲台，在台東縣尚武漁港掀起巨浪，浪滔拍岸，激起高逾廿公尺浪花。記者羅紹平／攝影
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輕颱白鹿今天襲台，在台東縣尚武漁港掀起巨浪，浪滔拍岸，激起高逾廿公尺浪花。記者羅...
輕颱白鹿今天襲台，在台東縣尚武漁港掀起巨浪，浪滔拍岸，激起高逾廿公尺浪花。記者羅紹平／攝影
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台東白鹿颱風陸客

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