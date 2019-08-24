北區國稅局表揚績優營業人 這項殊榮僅萬分之2人能有

2019-08-24 17:29 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



北區國稅局108年度績優營業人頒獎典禮結合演唱會，今天在宜蘭羅東展演廳舉行。

局長王綉忠代表財政部長蘇建榮頒發獎盃，北區國稅局特別訂製台華窯將軍瓷瓶，由書法名家題上「顯業揚名」讚譽及祝福。宜蘭縣長林姿妙、立委陳歐珀、羅東鎮長吳秋齡都到場祝賀。

北區國稅局羅東稽徵所指出，宜蘭地區營業人達2萬8771家，108年度獲選績優營業人共計6家，包含2家電子發票績優營業人，獲獎率僅萬分之2.1，獲獎者能脫穎而出，相當不容易。

獲獎者有順服有限公司、羅東鎮農會食品工廠、旭工實業有限公司、得協企業股份有限公司、奕順軒食品股份有限公司及龍潭食品股份有限公司等6家企業。

北區國稅局指出，為獎勵及感謝營業人誠實開立統一發票及使用電子發票，北區國稅局年度的績優營業人表揚，自去年起改採各縣市分區舉行頒獎典禮，以示尊榮並方便營業人受獎，獲得廣大迴響與肯定。

今年度延續辦理，從6月29日新北地區的第1場開始，今天在羅東鎮展演廳舉行第5場宜蘭地區的表揚大會，感謝宜蘭地區績優營業人積極配合政府統一發票政策及措施。

為感謝宜蘭地區績優營業人誠實開立統一發票及依法申報繳稅，並配合政府推動稅制稅政，頒獎典禮同時邀請宜蘭地區各公會理事長、會計師、記帳士、記帳及報稅代理人、地政士及企業主等一同觀禮，見證績優營業人獲獎殊榮。

績優營業人表揚結合演唱會，由太陽劇團首位台灣舞者張逸軍開場，轟動全場，義大利籍秘克琳神父在羅東創立的蘭陽舞蹈團表演，以精湛的舞藝以及甜美的笑容，深深打動民眾的心，獲得熱烈迴響。

壓軸則由歌手向蕙玲、吳俊宏及宜蘭縣籍的李吳兄弟等人演出，獻唱令人回味的經典歌曲，一系列精彩多元的演出，贏得滿堂彩。