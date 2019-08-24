影╱宜蘭間歇狂風驟雨一波波 阿里史抽水站啟用保護5千人

2019-08-24 15:56 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



白鹿颱風來襲，宜蘭山區今天凌晨風雨大作，下午平地狂風驟雨一波波，相當駭人。

因應白鹿颱風強陣雨，宜蘭縣長林姿妙今天到蘇澳鎮阿里史溪抽水站視察，強化防汛整備作業。

阿里史抽水站工程位於蘇澳鎮蘇澳溪與阿里史溪交會口處，總工程費用為2億9千萬元，建設5台5cms抽水機組，每秒可抽排25立方公尺。

抽水站肇建主要是因民國99年梅姬颱風帶來超大豪雨，蘇澳市區發生嚴重淹水災情，最高淹水區域甚至高達1層樓高，成了重災區，宜蘭縣政府向中央爭取建設抽水站經費，歷經多年努力，中央同意補助2億餘元工程費。

阿里史抽水站由宜蘭縣政府在前年（106年）8月完成工程發包，同年10月動工，過程中遭遇地質問題、施工區域狹長、無施工動線等困難，逐一克服，歷經近2年的施工期，為提早發揮計畫效益，本月（8月）9日利奇馬颱風前完成機組測試，現已開始抽排水。

縣政府指出，抽水站可解決阿里史溪出口排水瓶頸，以降低超大豪雨時蘇澳市區中原路一帶等低窪地區易積淹水情形，整體工程包含抽水站站體及機電設備、埤岸橋鋼橋與引水閘門共構、引水箱涵及抽水站景觀美化等工程。