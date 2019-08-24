影／舞獅卡住！雞籠山海神獸誌開幕上演「救獅記」

2019-08-24 14:10 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



「雞籠山海神獸誌環境藝術教育活動」今天上午在文化中心舉行開幕式，市長林右昌到場，現場展出由藝術家進入計畫引導並協助學生利用回收素材如漂流木、海廢塑料、寶特瓶等做成藝術作品。開幕式時呂師父的舞獅團兩隻獅子有精采的表演，但其中一隻舞獅獅頭勾到掛在上方的網子卡住，另一隻舞獅上前救援才脫困，獲得滿場掌聲。

市長林右昌說，人們製造太的的塑膠垃圾，大家都覺得要方便，如果有一點「不方便」其實會更好，就不會製造那麼多垃圾，他以日本為例，在日本3天才能倒一次垃圾，不像台灣，每天就不會製造那麼多垃圾，看到學生利用海廢做成的作品，很值得大家省思，透過環境教育來減少海廢。

文安里長李隆進說，基隆三面環山、北面面海，多數人都是生活在山邊。從陸地這端遙望海的那一端，是過去歷史法展的視角；從海的角度回望這塊土地，則是用環境思維的視角，再次理解這座城市的環境資源與現狀。今年度由文安社區發展協會執行山海經「雞籠山海神獸誌」環境藝術教育計畫，透過山與海兩個軸線分別進行與對照，勾畫出基隆的環境樣貌。

環保局長賴煥紘指出，安樂高中國中部、武崙國中、成功國小、正濱國小4所學校師生，藉由本計畫的執行，推廣學校與社會、社區的環境教育，以達到社群環境教育扎根之目的，並且環保局配合到社區、學校辦理山海經環境教育主題推廣課程活動，搭配環境教育課程。