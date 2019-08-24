親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

蘇貞昌找嘸人轉語音 澎縣府：院長打到縣長舊手機號碼

柯文哲酸蔡衍明：愛台灣的方式聽起來就不敢恭維

影／舞獅卡住！雞籠山海神獸誌開幕上演「救獅記」

2019-08-24 14:10聯合報 記者游明煌╱即時報導

「雞籠山海神獸誌環境藝術教育活動」今天上午在文化中心舉行開幕式，市長林右昌到場，現場展出由藝術家進入計畫引導並協助學生利用回收素材如漂流木、海廢塑料、寶特瓶等做成藝術作品。開幕式時呂師父的舞獅團兩隻獅子有精采的表演，但其中一隻舞獅獅頭勾到掛在上方的網子卡住，另一隻舞獅上前救援才脫困，獲得滿場掌聲。

市長林右昌說，人們製造太的的塑膠垃圾，大家都覺得要方便，如果有一點「不方便」其實會更好，就不會製造那麼多垃圾，他以日本為例，在日本3天才能倒一次垃圾，不像台灣，每天就不會製造那麼多垃圾，看到學生利用海廢做成的作品，很值得大家省思，透過環境教育來減少海廢。

文安里長李隆進說，基隆三面環山、北面面海，多數人都是生活在山邊。從陸地這端遙望海的那一端，是過去歷史法展的視角；從海的角度回望這塊土地，則是用環境思維的視角，再次理解這座城市的環境資源與現狀。今年度由文安社區發展協會執行山海經「雞籠山海神獸誌」環境藝術教育計畫，透過山與海兩個軸線分別進行與對照，勾畫出基隆的環境樣貌。

環保局長賴煥紘指出，安樂高中國中部、武崙國中、成功國小、正濱國小4所學校師生，藉由本計畫的執行，推廣學校與社會、社區的環境教育，以達到社群環境教育扎根之目的，並且環保局配合到社區、學校辦理山海經環境教育主題推廣課程活動，搭配環境教育課程。

並由藝術家的引導，融入環境教育與藝術的思維，將環境教育的觀念轉換為視覺的表現，讓參與者的環境意識與思考更加深化，期藉此加強推動轄內環境教育，使參與社群夥伴能更深一層地認識在地環境文化延續與環境保護相關議題，了解並能關切環境資源與生活間之關係。

開幕式時呂師父的舞獅團兩隻獅子有精采的表演，但其中一隻舞獅獅頭勾到掛在上方的網子...
開幕式時呂師父的舞獅團兩隻獅子有精采的表演，但其中一隻舞獅獅頭勾到掛在上方的網子卡住，另一隻舞獅上前救援才脫困，獲得滿場掌聲。記者游明煌／攝影
分享
「雞籠山海神獸誌環境藝術教育活動」今天上午在文化中心舉行開幕式，展出由藝術家進入...
「雞籠山海神獸誌環境藝術教育活動」今天上午在文化中心舉行開幕式，展出由藝術家進入計畫引導並協助學生利用回收素材如漂流木、海廢塑料、寶特瓶等做成藝術作品。記者游明煌／攝影
分享
「雞籠山海神獸誌環境藝術教育活動」今天上午在文化中心舉行開幕式，展出由藝術家進入...
「雞籠山海神獸誌環境藝術教育活動」今天上午在文化中心舉行開幕式，展出由藝術家進入計畫引導並協助學生利用回收素材如漂流木、海廢塑料、寶特瓶等做成藝術作品。記者游明煌／攝影
分享
「雞籠山海神獸誌環境藝術教育活動」今天上午在文化中心舉行開幕式，展出由藝術家進入...
「雞籠山海神獸誌環境藝術教育活動」今天上午在文化中心舉行開幕式，展出由藝術家進入計畫引導並協助學生利用回收素材如漂流木、海廢塑料、寶特瓶等做成藝術作品。記者游明煌／攝影
分享
「雞籠山海神獸誌環境藝術教育活動」今天上午在文化中心舉行開幕式，展出由藝術家進入...
「雞籠山海神獸誌環境藝術教育活動」今天上午在文化中心舉行開幕式，展出由藝術家進入計畫引導並協助學生利用回收素材如漂流木、海廢塑料、寶特瓶等做成藝術作品。記者游明煌／攝影
分享

基隆林右昌藝術家

相關新聞

林右昌跳起原民舞！2千萬改善會館周邊環境

2019-08-24 12:37

輕颱「白鹿」登陸 國軍協助花蓮預防性撤離150人

2019-08-24 13:36

影／雨大 宜蘭大同鄉田古爾溪漲 便橋撤便道封

2019-08-24 14:12

颱風白鹿逼近 金城武樹五花大綁防颱

2019-08-24 13:38

昨晚東河機車騎士撞電箱亡 台東消防局澄清與白鹿無關

2019-08-24 11:04

基隆花千萬鋪地磚機車難騎 再花415萬挖除改回瀝青路面

2019-08-24 06:29

花蓮縣議長張峻 接掌國民黨縣黨部

2019-08-24 00:13

百年瓊崖海棠綠廊 花蓮市公所爭取經費修護

2019-08-23 23:58

基隆公車比照雙北 明年上下車都刷卡

2019-08-23 23:34

基隆跳蛙公車「萬里-安樂-內湖」線 下月2日通車

2019-08-23 23:28

花大錢中看不中用！基市信三路地磚殘破 挖掉重鋪瀝青

2019-08-23 23:23

好像在歐洲！基隆這地方拍廣告MV演奏會超有fu

2019-08-23 20:40

「3個月還我三浦春馬」 議員送林右昌人形看板監督

2019-08-23 19:45

白鹿來襲 基隆市宣布基隆嶼24日起封島2天

2019-08-23 17:32

白鹿颱風來有猛浪 龜山島明起封島2天

2019-08-23 16:57

基隆市公車明年將比照雙北 上下車都刷卡改善虧損

2019-08-23 16:36

基隆「裴勇俊」與林右昌共進午餐 雞腿、沙拉大不同

2019-08-23 16:24

3千5海鮮餐費只要2千5 北臺灣媽祖文化節福宴限量1千桌

2019-08-23 14:39

台東山海鐵馬道 愜意踏車趣

2019-08-23 14:25

基隆通勤族福音 跳蛙公車「萬里-安樂-內湖」9月通車

2019-08-23 12:26

保護百年瓊崖海棠綠廊 花蓮市公所爭取經費修護

2019-08-23 11:02

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

想離媽媽近一點！ 宜蘭8歲童帶媽媽遺照上玉山

2019-08-23 19:24

他好奇高雄前鎮是什麼樣的地方？ 網友曝：南北兩個世界

2019-08-23 17:13

白鹿颱風不影響彰化縣 卦山親子嘉年華24日照常舉行

2019-08-23 21:52

基隆花千萬鋪地磚機車難騎 再花415萬挖除改回瀝青路面

2019-08-24 06:29

基隆市公車明年將比照雙北 上下車都刷卡改善虧損

2019-08-23 16:36

彰化百萬人口大縣流失 最小村落竟然位在田尾、鹿港

2019-08-24 10:26

七連霸金門議員許建中病逝 馬英九前往弔唁

2019-08-23 16:47

24日台南停止上班課 醫院有沒有看診報你知

2019-08-23 23:06

全國最嚴格！麻豆林建良過3關 兩度奪台南文旦王

2019-08-23 15:01

館長同框鄭文燦教健身 網友驚「胖周瑜」變迷你了

2019-08-23 21:42

好像在歐洲！基隆這地方拍廣告MV演奏會超有fu

2019-08-23 20:40

影／日月潭泳渡人數再創新高 36國23428人將下水挑戰

2019-08-23 17:33

「玉山最高，可離媽媽近一點」8歲童不忘承諾 帶母遺照攻玉山

2019-08-23 23:38

出門才發現沒帶傘？他讓雨傘也能共享

2019-08-24 08:15

3千5海鮮餐費只要2千5 北臺灣媽祖文化節福宴限量1千桌

2019-08-23 14:39

基隆「裴勇俊」與林右昌共進午餐 雞腿、沙拉大不同

2019-08-23 16:24

影／數萬飛蟻變「黑芝麻湯」他只能用這招

2019-08-24 10:29

桃園住宅補貼送件超踴躍 申請已破1萬戶

2019-08-23 17:34

核安演習首發500元禮券 原能會限額800份恆春里長怒

2019-08-23 17:42

最年輕館長報到 黃金博物館9月首次開放夜間體驗

2019-08-23 17:56

彰化市三清宮步道拉警報 喜歡晨運的民眾小心蚊子叮咬

2019-08-23 18:58

竹縣嬰幼兒閱讀 25日起兒童劇、親子講座輪番登場

2019-08-23 14:37

視察金門大橋 蔡英文：2021如期如質完工

2019-08-23 14:34

捕獸夾傷流浪狗 村民槓上協會

2019-08-23 23:34

白鹿接近　2019新竹市國際風箏節下午活動取消

2019-08-24 11:28

白鹿颱風來襲 嘉義周末挺韓活動延期

2019-08-23 15:54

高雄清潔隊員對外招考惹議不公 取消臨時人員加分機制

2019-08-24 10:45

「3個月還我三浦春馬」 議員送林右昌人形看板監督

2019-08-23 19:45

農園系學生房客給苗試種 「包租公」拓展滿園黃金果

2019-08-23 17:50

影／熊熊大火大士爺升天 文化祭萬人祈福平安落幕

2019-08-24 09:06

尋老兵爺爺的回憶 女大生住眷村學傳統建築工法

2019-08-23 16:28

西半部空品不良 中市府重罰違法資源處理廠

2019-08-23 21:17

韓國瑜看新台17線 盯工安、品質

2019-08-23 23:31

大同運動中心設基地台 市民投訴：罔顧學童健康

2019-08-24 00:05

道路鋪地磚有褒有貶 形象商圈力促保留再推徒步區

2019-08-24 08:01

新北市成立「獅子軍」及早發現失智 目標明年20萬人

2019-08-23 16:47

白鹿來襲 基隆市宣布基隆嶼24日起封島2天

2019-08-23 17:32

豪雨估損毀4成凱特芒果、蘆筍 郭國文爭取災損救助

2019-08-23 14:38

基隆跳蛙公車「萬里-安樂-內湖」線 下月2日通車

2019-08-23 23:28

台灣首例 衛武營登「時代」世界百處最佳景點

2019-08-23 23:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top