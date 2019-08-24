颱風白鹿逼近 金城武樹五花大綁防颱

2019-08-24 13:38 中央社 台東縣24日電



颱風白鹿暴風圈今天上午接觸台東，2014年在中颱麥德姆侵襲下，被強風吹得連根拔起的台東金城武樹，池上鄉公所有了經驗，利用鋼索把樹五花大綁全面抗風防颱。

颱風白鹿的暴風圈上午開始接觸台東，池上鄉的觀光地標金城武樹，每次颱風都會引起外界關注。池上鄉公所也做好防颱準備，利用鋼索將它固定，只斷了幾支小樹枝。

金城武樹是位於池上鄉伯朗大道上的一棵茄苳樹。因2013年6月長榮航空拍攝廣告中，藝人金城武在取景而暴紅。2018年7月，台東縣政府舉辦的台東必去景點TOP10網路票選中，金城武樹更獲票選第一。

2014年在中颱麥德姆侵襲下，金城武樹被強風吹到連根拔起。不過金城武樹已成為許多人到台東旅遊必去的熱門景點，帶來不少觀光效應，在縣政府與鄉公所努力下，又把樹重新種回，甚至請來日本的樹醫師診治，經過2年復健後金城武樹順利挺過一劫。

氣象局台東氣象站對台東發出大雨特報，上午10時左右風雨最強，出現10級陣風，尤其是南迴線多處淹水，所幸很快雨停水退。依台東災害應變中心中午12時統計，台東未傳出重大災情，不過近5000戶停電，其中以東河鄉、成功鎮最多。

道路部分，公路總局第三工程處通知，台23線16k-25k上午11時進行預警性關閉道路，禁止人車通行；玉里工務段為維護用路人安全，配合在台23線7K小天祥至16K縣界，上午11時起同步封閉，後續將視風雨影響程度與路況情形調整開放時間；海端鄉向陽至霧鹿道路於10時進行預警性關閉。

另外，東河鄉昨晚間11時發生一起機車騎士自撞變電箱不治身亡事故。台東縣消防局表示，由於事發當時颱風圈尚未接觸陸地，初步排除為颱風直接造成災害傷亡。