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颱風天六十石山賞金針花 遊客受困山路

2019-08-24 13:40中央社 花蓮縣24日電

輕颱白鹿侵襲台灣，花蓮地區豪雨不斷，上午有14名遊客冒雨前往富里鄉六十石山賞金針花，下山途中路面積水不敢前進，消防人員派20名人力上山救援，先將14人帶下山安置。

花蓮縣消防局救災救護第三大隊長呂冠辰表示，中午11時52分接獲報案，3車、14人遊客受困六十石山山路，會同富里分隊消防員、義消總計20人上山沿路找人。

呂冠辰表示，山區雨量大，遊客下山遇到路面積水不敢前行，所幸受困民眾並無大礙，消防人員協助載下山，暫時安置在隊上，待雨勢減緩再上山取車。

消防員雨量豪雨

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