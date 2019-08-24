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基隆聯合豐年祭林右昌跳原民舞 2千萬改善會館周邊環境

2019-08-24 12:37聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆市原住民聯合豐年祭，今天在原住民文化會館廣場盛大登場，市長林右昌和全市各地區原住民熱情參與，林右昌說，市府向原民會爭取1700多萬元補助，再加上地方自籌款共2200多萬元，執行海濱國宅、原住民會館周邊地區環境改善美化工程規畫設計作業，預計明年上半年完工。

豐年祭開始前，由10位穿著傳統服飾的阿美族勇士，先列隊跑步抵達市府大門，在原住民議員陳明建見證，致贈林市長豐收農物，傳遞即將舉行豐年祭訊息；勇士們以傳統歌舞，高亢響亮的歌聲，邀請市長親臨現場，林市長回送米酒，表達參加意願。

聯合豐年祭由原住民族黃總頭目擔綱主祭，在傳統、莊嚴與充滿感恩的祈福祭祖儀式下，揭開豐年祭序幕；由精采傳統歌舞導引，各界貴賓陸續現身會場，身著原民服飾的林市長在歡呼聲中走進現場。

林右昌說，市府向原民會爭取1700多萬元補助，再加上地方自籌款共2200多萬元，執行海濱國宅、原住民會館周邊地區環境改善美化工程規畫設計作業，預計明年上半年完工，明年這地方就有新的場所來舉辦豐年祭。

民政處表示，活動在中午千人共享原味豐年餐後，下午活動由泰雅族樂舞開場，接著是下午場的原住民傳統樂舞競賽，呈現充滿民族風的力與美歌舞，讓民眾沈醉在原住民熱情暨動人的文化氛圍。

競賽結束後，則是全體與會人員心手相連、歡樂慶豐年的大會舞，今天活動現場，設有原住民風味餐飲與文創編織品攤位，吸引不少民眾選購與品嘗。

基隆市原住民聯合豐年祭，今天在原住民文化會館廣場盛大登場，市長林右昌和全市各地區...
基隆市原住民聯合豐年祭，今天在原住民文化會館廣場盛大登場，市長林右昌和全市各地區原住民熱情參與。圖／基隆市政府提供
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基隆市原住民聯合豐年祭，今天在原住民文化會館廣場盛大登場，市長林右昌和全市各地區...
基隆市原住民聯合豐年祭，今天在原住民文化會館廣場盛大登場，市長林右昌和全市各地區原住民熱情參與。圖／基隆市政府提供
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基隆市原住民聯合豐年祭，今天在原住民文化會館廣場盛大登場，市長林右昌和全市各地區原住民熱情參與。圖／基隆市政府提供
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基隆市原住民聯合豐年祭，今天在原住民文化會館廣場盛大登場，市長林右昌和全市各地區原住民熱情參與。圖／基隆市政府提供
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基隆市原住民聯合豐年祭，今天在原住民文化會館廣場盛大登場，市長林右昌和全市各地區原住民熱情參與。圖／基隆市政府提供
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原住民豐年祭林右昌

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