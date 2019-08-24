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昨晚東河機車騎士撞電箱亡 台東消防局澄清與白鹿無關

2019-08-24 11:04聯合報 記者羅紹平╱即時報導

台縣東河鄉昨天(23日)晚間11時發生機車騎士疑不慎自撞變電箱，經送醫後宣告不治，台東縣消防局澄清，因事發當時颱風圈尚未接觸陸地，非白鹿颱風造成的傷亡；交通事故原因現由警方調查中。

台東縣消防局指出，昨天晚上11時，黃姓民眾駕駛普通重機車沿東河村舊省道北向南直行，在東河鄉東河村南東河117號南下車道，疑不慎自撞路旁變電箱，造成頭部外傷，胸口嚴重挫傷，東河消防分隊獲報抵達現場，當時黃姓民眾已無呼吸心跳（OHCA），經緊急送往台東馬偕醫院急救，仍然不治。

台東白鹿颱風事故

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