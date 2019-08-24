基隆花千萬鋪地磚機車難騎 再花415萬挖除改回瀝青路面

2019-08-24 06:29 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



基隆市打造「商圈」時興在地面鋪設地磚，繼愛六路商圈失敗收場，在信三路斥資千萬鋪設的地磚，也因不堪車輛輾壓殘破，成為機車族的夢魘及噪音源，市府修修補補多年難以根治，決定「長痛不如短痛」，再花415萬元發包挖除地磚重鋪瀝青路面。

市府從2000年起陸續在市區愛六路、義二路、信三路、仁三路鋪設地磚路面，營造商圈。街景雖變美，但商機提振有限。信三路位在郵輪泊靠碼頭旁，2011年全面鋪設地磚，希望能串連更早鋪設地磚的義二路商圈，吸引國外郵輪旅客信步造訪。

基隆港每年入境外籍旅客雖多，但絕大多部旅客都是一下船，就搭遊覽車往台北出發。信三路改鋪地磚不僅未能迎來郵輪旅客，鋪面不堪車輛輾壓破損，騎士經過生怕摔車；部分路段還下陷，導致地磚凹凸不平，車輪壓過時會發生聲響，夜間擾人清夢，引發民怨。

市府初期以俢補因應治標不治本，後來索性在毀損區域鋪瀝青，招致「狗皮膏藥」譏評。地方上出現要求恢復瀝青路面「根治」聲浪，市府近期發包「信三路道路鋪面改善工程」，花415萬元挖除地磚，重鋪瀝青。

市府工務局養護工程科長簡翊哲說，信三路地磚本月起施工挖除，檢視路基並施工，重鋪瀝青路面，預計9月下旬完工，解決多年老問題。

市府花大錢刨除瀝青路面改鋪地磚，事後又花錢重鋪瀝青路面，信三路不是第一樁。2000年市府也花千萬在愛六路鋪設地磚，打造形象商圈，結果因當地台電大型工程車進進出出，鋪面壞了又修，修了又壞，最後也挖除地磚，改回瀝青路面。