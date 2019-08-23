好像在歐洲！基隆這地方拍廣告MV演奏會超有fu

2019-08-23 20:40 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



總統蔡英文日前到海科館潮境公園「飛天掃帚」拍照，市長林右昌示範網紅頭痛、牙科痛、腰痛姿勢，最後還要跳起來，蔡總統一樣也沒跟進，畫面十分逗趣，其實海科館還有更好拍的地方，就是遺址廣場，已經有好幾支廣告，mv在這裡取景，今天晚上更首次開放給學校辦音樂會，浪漫的樂音和歷史建築，好像置身在歐洲，眾人直呼，好有fu喔。

海科館指出，海科館的前身是北部火力發電廠，1937年（昭和12）開始建造，1983年除役，基隆市政府向台電租用北火電廠廠址後，於1997年撥交教育部供興建國立海洋科技博物館使用。

當初建館沒有把北火建物全部打掉，而且保留了原始基座和很多牆柱與鋼構，海科館應該也算是臺灣工業遺址轉成博物館的首例，世界少有的幾座，主題館內可以看到與摸到日本時代建物的鋼構和牆柱。

特展廳外的遺址廣場也很有fu，吸引廣告公司來取景，像是林依晨拍的洗髮精，還有服裝公司電視廣告，設計的場景跟歐洲一樣，還有最近上檔的7-ELEVEN【飲料抽抽樂】，都在海科館拍的，許多眼尖的人一眼就認出，但更多人看完得知這是在海科館取景，都很驚豔，取景太厲害了。