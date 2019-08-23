親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

不斷更新／白鹿颱風來襲 台東、高雄等四縣市宣布明停班課

好像在歐洲！基隆這地方拍廣告MV演奏會超有fu

2019-08-23 20:40聯合報 記者吳淑君╱即時報導

總統蔡英文日前到海科館潮境公園「飛天掃帚」拍照，市長林右昌示範網紅頭痛、牙科痛、腰痛姿勢，最後還要跳起來，蔡總統一樣也沒跟進，畫面十分逗趣，其實海科館還有更好拍的地方，就是遺址廣場，已經有好幾支廣告，mv在這裡取景，今天晚上更首次開放給學校辦音樂會，浪漫的樂音和歷史建築，好像置身在歐洲，眾人直呼，好有fu喔。

海科館指出，海科館的前身是北部火力發電廠，1937年（昭和12）開始建造，1983年除役，基隆市政府向台電租用北火電廠廠址後，於1997年撥交教育部供興建國立海洋科技博物館使用。

當初建館沒有把北火建物全部打掉，而且保留了原始基座和很多牆柱與鋼構，海科館應該也算是臺灣工業遺址轉成博物館的首例，世界少有的幾座，主題館內可以看到與摸到日本時代建物的鋼構和牆柱。

特展廳外的遺址廣場也很有fu，吸引廣告公司來取景，像是林依晨拍的洗髮精，還有服裝公司電視廣告，設計的場景跟歐洲一樣，還有最近上檔的7-ELEVEN【飲料抽抽樂】，都在海科館拍的，許多眼尖的人一眼就認出，但更多人看完得知這是在海科館取景，都很驚豔，取景太厲害了。

海科館指出，為了讓學校及小朋友有更多舞台可以運用，他們把遺址廣場也開放給學校申請使用，讓民眾及表演社團了解海科館多元場地，也提供民眾逛博物館不同的享受，今晚第一場，是基隆深美國小的弦樂團演出，浪漫的樂音和歷史建築，好像置身在歐洲，眾人直呼，好有fu喔。

海科館遺址廣場，已經有好幾支廣告，mv在這裡取景，今天晚上更首次開放給學校辦音樂...
海科館遺址廣場，已經有好幾支廣告，mv在這裡取景，今天晚上更首次開放給學校辦音樂會，浪漫的樂音和歷史建築，好像置身在歐洲，超有fu。圖／海科館提供
分享
海科館遺址廣場，已經有好幾支廣告，mv在這裡取景，今天晚上更首次開放給學校辦音樂...
海科館遺址廣場，已經有好幾支廣告，mv在這裡取景，今天晚上更首次開放給學校辦音樂會，浪漫的樂音和歷史建築，好像置身在歐洲，超有fu。圖／海科館提供
分享
海科館遺址廣場，已經有好幾支廣告，mv在這裡取景，今天晚上更首次開放給學校辦音樂...
海科館遺址廣場，已經有好幾支廣告，mv在這裡取景，今天晚上更首次開放給學校辦音樂會，浪漫的樂音和歷史建築，好像置身在歐洲，超有fu。圖／海科館提供
分享
海科館遺址廣場，已經有好幾支廣告，mv在這裡取景，今天晚上更首次開放給學校辦音樂...
海科館遺址廣場，已經有好幾支廣告，mv在這裡取景，今天晚上更首次開放給學校辦音樂會，浪漫的樂音和歷史建築，好像置身在歐洲，超有fu。圖／海科館提供
分享
海科館遺址廣場，已經有好幾支廣告，mv在這裡取景，今天晚上更首次開放給學校辦音樂...
海科館遺址廣場，已經有好幾支廣告，mv在這裡取景，今天晚上更首次開放給學校辦音樂會，浪漫的樂音和歷史建築，好像置身在歐洲，超有fu。圖／海科館提供
分享
海科館遺址廣場，已經有好幾支廣告，mv在這裡取景，今天晚上更首次開放給學校辦音樂...
海科館遺址廣場，已經有好幾支廣告，mv在這裡取景，今天晚上更首次開放給學校辦音樂會，浪漫的樂音和歷史建築，好像置身在歐洲，超有fu。圖／海科館提供
分享
海科館遺址廣場，已經有好幾支廣告，mv在這裡取景，今天晚上更首次開放給學校辦音樂...
海科館遺址廣場，已經有好幾支廣告，mv在這裡取景，今天晚上更首次開放給學校辦音樂會，浪漫的樂音和歷史建築，好像置身在歐洲，超有fu。圖／海科館提供
分享

海科館遺址歷史建築

相關新聞

基隆市公車明年將比照雙北 上下車都刷卡改善虧損

2019-08-23 16:36

「3個月還我三浦春馬」 議員送林右昌人形看板監督

2019-08-23 19:45

白鹿來襲 基隆市宣布基隆嶼24日起封島2天

2019-08-23 17:32

白鹿颱風來有猛浪 龜山島明起封島2天

2019-08-23 16:57

基隆「裴勇俊」與林右昌共進午餐 雞腿、沙拉大不同

2019-08-23 16:24

3千5海鮮餐費只要2千5 北臺灣媽祖文化節福宴限量1千桌

2019-08-23 14:39

台東山海鐵馬道 愜意踏車趣

2019-08-23 14:25

基隆通勤族福音 跳蛙公車「萬里-安樂-內湖」9月通車

2019-08-23 12:26

保護百年瓊崖海棠綠廊 花蓮市公所爭取經費修護

2019-08-23 11:02

台東山海鐵馬道再升級 將打造生活美學廊道

2019-08-23 07:34

狩獵自主 花蓮銅門112人領獵人證

2019-08-23 00:04

施工塞車5年半 台9線五結段今全面通車

2019-08-22 23:50

台東鐵馬道再升級 生活美學吸客

2019-08-22 23:08

基隆寵物銀行「客滿」 市府將花近億元改建

2019-08-22 22:42

基隆女議員貼與孫女舊照 網友驚呼「美女雙胞胎」

2019-08-22 20:50

海科館好康活動「周末免費看電影」 祖父母節長者免費入館

2019-08-22 19:19

白鹿颱風影響 花蓮唱秋音樂季等3活動順延或取消

2019-08-22 17:28

白鹿颱風逼近 太平山休園 宜蘭2周末活動取消、延期

2019-08-22 17:10

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

想離媽媽近一點！ 宜蘭8歲童帶媽媽遺照上玉山

2019-08-23 19:24

換人了！民進黨竹縣黨部建議徵召邱盈滋、范文鴻

2019-08-22 21:59

彰化境外移入登革熱再一例 三清宮健行步道成高風險區

2019-08-22 21:39

他好奇高雄前鎮是什麼樣的地方？ 網友曝：南北兩個世界

2019-08-23 17:13

竹縣湖口鄉2村24日上午起停水9小時 預計影響2812戶

2019-08-23 11:21

基隆通勤族福音 跳蛙公車「萬里-安樂-內湖」9月通車

2019-08-23 12:26

台中七期豪宅地下室也積水 大樓投訴有4件

2019-08-22 23:42

七連霸金門議員許建中病逝 馬英九前往弔唁

2019-08-23 16:47

基隆市公車明年將比照雙北 上下車都刷卡改善虧損

2019-08-23 16:36

淡水輕軌二期增6站 採人車混合開進老街

2019-08-22 22:32

獨／嘉市約1.5萬名身心障礙者 卻沒人願意去家庭托顧

2019-08-22 23:23

全國最嚴格！麻豆林建良過3關 兩度奪台南文旦王

2019-08-23 15:01

過了！交通部願補助逾3億元 打造中寮環鄉公路網

2019-08-23 13:24

獨／她花十多萬打造家庭托顧站 卻始終「等嘸人」

2019-08-22 23:47

高雄首家星級飯店…華王飯店11月熄燈

2019-08-22 23:31

影／日月潭泳渡人數再創新高 36國23428人將下水挑戰

2019-08-23 17:33

老字號華王大飯店將歇業 10月底先解雇42人

2019-08-23 13:51

衛武營再獲肯定 登時代雜誌2019年世界最佳景點

2019-08-23 12:44

施工塞車5年半 台9線五結段今全面通車

2019-08-22 23:50

3千5海鮮餐費只要2千5 北臺灣媽祖文化節福宴限量1千桌

2019-08-23 14:39

無黨籍范織欽遞補高市議員 民進黨團增為26席

2019-08-23 11:51

影／連日大雨 中市府地下室成水鄉澤國

2019-08-23 09:24

影／二行程機車有2萬輛 嘉縣汰舊換新最高補助2萬

2019-08-23 11:52

視察金門大橋 蔡英文：2021如期如質完工

2019-08-23 14:34

核安演習首發500元禮券 原能會限額800份恆春里長怒

2019-08-23 17:42

最年輕館長報到 黃金博物館9月首次開放夜間體驗

2019-08-23 17:56

環狀線轉乘更便利 YouBike捷運板新站明啟用

2019-08-22 15:57

白鹿颱風來襲 嘉義周末挺韓活動延期

2019-08-23 15:54

竹縣嬰幼兒閱讀 25日起兒童劇、親子講座輪番登場

2019-08-23 14:37

嘉警好「蒡」 嘉義市警察吹起養生風

2019-08-23 13:34

私房景點／蘇澳砲台山 走讀百年史跡

2019-08-23 00:09

板南線上班當機 捷運站塞爆

2019-08-22 23:06

連日大雨 中市府地下室滲水不斷

2019-08-22 23:29

基隆「裴勇俊」與林右昌共進午餐 雞腿、沙拉大不同

2019-08-23 16:24

彰化裕毛屋「凱福登」超市 營業至9月20日

2019-08-22 23:18

重建掛零 北市19處海砂屋降低都更門檻

2019-08-22 23:36

韓國瑜巡看濱海聯外道路工程 強調工地安全

2019-08-23 11:52

桃園住宅補貼送件超踴躍 申請已破1萬戶

2019-08-23 17:34

輝熊愛玩俱樂部小小蜘蛛人攀岩 9月1日起免費報名

2019-08-23 12:13

全齡長照站進大樓 「出門就有活動」

2019-08-22 23:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top