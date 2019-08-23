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「3個月還我三浦春馬」 議員送林右昌人形看板監督

2019-08-23 19:45聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆市長林右昌自從舊照被妹妹曝光後，開始減肥計畫，至今已瘦了3公斤，今天中午午餐時間，市議員林旻勳、童子瑋以1比1的輸出打造一個林右昌人形立牌，旁邊附上倒數3個月的日曆，監督林右昌減肥。林右昌說「這份大禮太激勵了」。

林右昌的妹妹日前將他的高中及大學舊照曝光，網友大讚顏質打倒一堆男星，還有人說像日星三浦春馬，引發全台政治人物翻舊照風。

今天中午議員林旻勳、童子瑋拿著林右昌照片輸出成人形立牌，寫上「3個月還我三浦春馬」，還附上90天倒數日曆，2名議員說，希望市長每天看著自己，可以知道減了多少，要為他的減肥計畫加油打氣也監督一下。

林右昌笑著說，他到目前為止瘦3公斤了，減重很快啦。林右昌表示，自己忙於市政工作，三餐都不正常，中午常沒有時間吃飯，晚上又要開會、應酬，很晚才去吃碗麵，又愛喝飲料，才會變胖，這些習慣都要改，下周二他號召大家去東岸商場星光跑道運動，歡迎大家一起來跑， 不見不散。

林右昌晚間在臉書說，今天辦公室收到大禮，謝謝2位議座的強力監督，在拚市政的同時，3個月瘦身的承諾，他會持續努力。不過，比起找回「基隆三浦春馬」，讓基隆市變成幸福的健康城市，更是也最大的目標，1比1人形立牌，加90天倒數日曆 ，太激勵了。

基隆市議員童子瑋、林旻勳今天送了一個林右昌一比一的人形立牌到市長室，還有3個月倒...
基隆市議員童子瑋、林旻勳今天送了一個林右昌一比一的人形立牌到市長室，還有3個月倒數日期，要一起監督林右昌減肥。圖／取自林右昌臉書
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基隆市議員童子瑋、林旻勳今天送了一個林右昌一比一的人形立牌到市長室，還有3個月倒...
基隆市議員童子瑋、林旻勳今天送了一個林右昌一比一的人形立牌到市長室，還有3個月倒數日期，要一起監督林右昌減肥。圖／取自林右昌臉書
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日前臉書粉專曝光基隆市長林右昌學生及當兵時代的帥照，還寫到「這誰？根本韓國歐巴。...
日前臉書粉專曝光基隆市長林右昌學生及當兵時代的帥照，還寫到「這誰？根本韓國歐巴。」引發網友熱議。圖／翻攝自臉書粉專「貓與邪佞的手指」
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林右昌基隆減肥

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