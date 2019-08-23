「3個月還我三浦春馬」 議員送林右昌人形看板監督

2019-08-23 19:45 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市長林右昌自從舊照被妹妹曝光後，開始減肥計畫，至今已瘦了3公斤，今天中午午餐時間，市議員林旻勳、童子瑋以1比1的輸出打造一個林右昌人形立牌，旁邊附上倒數3個月的日曆，監督林右昌減肥。林右昌說「這份大禮太激勵了」。

林右昌的妹妹日前將他的高中及大學舊照曝光，網友大讚顏質打倒一堆男星，還有人說像日星三浦春馬，引發全台政治人物翻舊照風。

今天中午議員林旻勳、童子瑋拿著林右昌照片輸出成人形立牌，寫上「3個月還我三浦春馬」，還附上90天倒數日曆，2名議員說，希望市長每天看著自己，可以知道減了多少，要為他的減肥計畫加油打氣也監督一下。

林右昌笑著說，他到目前為止瘦3公斤了，減重很快啦。林右昌表示，自己忙於市政工作，三餐都不正常，中午常沒有時間吃飯，晚上又要開會、應酬，很晚才去吃碗麵，又愛喝飲料，才會變胖，這些習慣都要改，下周二他號召大家去東岸商場星光跑道運動，歡迎大家一起來跑， 不見不散。