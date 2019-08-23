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白鹿來襲 基隆市宣布基隆嶼24日起封島2天

2019-08-23 17:32聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆市政府交通旅遊處今天下午宣布，根據最新氣象資料顯示， 受到白鹿颱風移動速度緩慢及外圍環流影響， 預測24、25日颱風較接近台灣， 北部基隆沿海平均風力達6級以上，大浪至猛浪，為維護遊客及船隻安全，宣布基隆嶼24日起至25日止封島2天。

市府說，將依據颱風動態隨時更新資訊，請民眾於颱風期間避免到海邊旅遊，並密切注意最新訊息。

白鹿來襲，基隆市宣布基隆嶼24日起封島2天。圖／基隆市政府提供
白鹿來襲，基隆市宣布基隆嶼24日起封島2天。圖／基隆市政府提供
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白鹿颱風基隆嶼颱風

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