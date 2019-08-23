白鹿來襲 基隆市宣布基隆嶼24日起封島2天

2019-08-23 17:32 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市政府交通旅遊處今天下午宣布，根據最新氣象資料顯示， 受到白鹿颱風移動速度緩慢及外圍環流影響， 預測24、25日颱風較接近台灣， 北部基隆沿海平均風力達6級以上，大浪至猛浪，為維護遊客及船隻安全，宣布基隆嶼24日起至25日止封島2天。