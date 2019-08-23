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白鹿颱風直撲南台灣 蘭嶼綠島今晚停班停課

白鹿颱風來有猛浪 龜山島明起封島2天

2019-08-23 16:57聯合報 記者羅建旺╱即時報導

東北角暨宜蘭風景區管理處今天宣布，受白鹿颱風及其外圍環流影響，依據中央氣象局近海漁業資訊，明後天（24與25日），台灣宜蘭蘇澳沿海平均風力超過6級以上猛浪至大浪，龜山島自明天（24日）起封島2天。

東北角暨宜蘭風景區管理處今天宣布，受白鹿颱風及其外圍環流影響，龜山島自明天（24...
東北角暨宜蘭風景區管理處今天宣布，受白鹿颱風及其外圍環流影響，龜山島自明天（24日）起封島2天。圖／報系資料照片
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白鹿颱風龜山島氣象局

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