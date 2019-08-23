基隆市公車明年將比照雙北 上下車都刷卡改善虧損

2019-08-23 16:36 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市公車處目前負債共11億元，每年虧損8500萬元，審計部基隆審計室今天審查決算指出，部分路線載客率偏低，人事等營運成本居高不下，建議市府評估以DRTS（需求反應式公共運輸服務）方式取代偏遠虧損路線的可行性。市府表示，已編列500萬元買刷卡機，預計明年比照雙北實施上下車刷卡，掌握上下客數據，再進行各路線營運調整參考。

基隆市議會今天進行決算議程，審計部基隆審計室在審查決算報告指出，市公車處部分路線載客率偏低，人事等營運成本居高不下，建議市府評估以DRTS（需求反應式公共運輸服務）方式取代偏遠虧損路線的可行性。

審計室建議，DRTS在起步階段，市府應加強宣傳推廣，有更多人搭乘，成本就會下降，建請市府評估以DRTS取代偏遠或零星路線的可行性，妥適調整相關營運路線，以減少不必要重疊路線及營運成本。

市府說，2017年10月起試辦推動DRTS計畫，以703後段行駛路線為試辦路線，發現實施前後，每月載客量差不多。

市府公車處長陳新埤表示，目前市公車每輛都只有一台刷卡機，如果要上下車都刷卡，得加裝刷卡機，預算近500萬元，如果下次定期會審議通過，明年起就會比照雙北實施上、下車刷卡，利用大數據分析各地需求及各班次搭乘人數，可更精確調整路線與班次。