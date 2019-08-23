國稅局羅東稽徵所明辦演唱會 民眾響應捐發票換門票

2019-08-23 16:32 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



財政部北區國稅局羅東稽徵所今天指出，為感謝及獎勵營業人誠實開立統一發票及使用電子發票，明天（8月24日）在羅東演藝廳舉行108年度宜蘭地區的績優營業人表揚大會，同時，舉辦「稅樂蘭陽演唱會」，感謝績優營業人。

頒獎典禮「稅樂蘭陽演唱會」中，邀請太陽劇團首位台灣舞者張逸軍、蘭陽舞蹈團演出，歌手向蕙玲、吳俊宏及李吳兄弟等實力派唱將演唱，民眾響應，捐出發票換演唱會門票，一起共襄盛舉，羅東稽徵所同步稅務宣導，以集點兌獎等方式，鼓勵申辦手機發票條碼。

今年（108年度）獲選績優營業人共計6家，來自各行業，包括順服有限公司、羅東鎮農會食品工廠、旭工實業有限公司、得協企業股份有限公司、奕順軒食品股份有限公司及龍潭食品股份有限公司等6家企業，羅東稽徵所肯定表示，這些企業能脫穎而出，相當不容易。

羅東稽徵所指出，北區國稅局為感謝宜蘭地區績優營業人誠實開立統一發票及依法報繳稅，並配合政府推動稅制稅政，舉行這項頒獎典禮，結合稅務宣導演唱會，邀請宜蘭地區工商會代表、會計師、記帳士、記帳及報報稅代理人及企業主多人觀禮。