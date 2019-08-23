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3千5海鮮餐費只要2千5 北臺灣媽祖文化節福宴限量1千桌

2019-08-23 14:39聯合報 記者羅建旺╱即時報導

宜蘭縣政府邀請北臺灣8縣市媽祖廟，與宜蘭縣各宮廟合辦「2019北臺灣媽祖文化節-蘭陽媽祖護臺灣」遶境祈福活動，下個月（9月）6日到8日在宜蘭舉行。

其中，蘇澳區漁會主辦「千桌福宴」，配合9月8日舉辦的「媽祖之夜晚會」，邀請宜蘭縣18間知名餐廳推出福宴料理，限量1千桌，每桌原價3500元，優惠價格2500元，福宴用餐地點在南方澳進安宮前第三漁港碼頭廣場，吃海鮮餐，還可欣賞晚會演出。

福宴菜色今天公布，因蘇澳的鯖魚質量均佳，冠於全台，因此，福宴有一道鯖魚為主的菜色，其他依各餐廳不同，各有不同特色與菜單，有蟳蟹、飛虎魚、櫻花蝦、珠貝、小卷、甜蝦、淡菜等料理，還有宜蘭味的鴨賞、西魯肉、糕渣、烏骨雞、白斬雞。

宜蘭縣長林姿妙、蘇澳區漁會理事長蔡源龍、常務監事林月英及總幹事陳春生等人今天邀請全國的民眾到宜蘭吃福宴、保平安，福宴將自本月26日起開放預訂，訂購至本月30日或訂完為止。

訂購地點在蘇澳區漁會、頭城區漁會及宜蘭市、蘇澳鎮、冬山鄉、礁溪鄉、員山鄉、壯圍鄉、羅東鎮、三星鄉公所、五結鄉、頭城鎮等鄉鎮市公所，還有冬山鄉農會、宜蘭市農會等14個訂購點，由專人協助以現金繳費訂購，每人最高訂桌限額3桌，當場繳費，訂完為止。

也可透過網路以信用卡刷卡訂購 https://order.24hhrs.com/，民眾若有訂購問題，可撥打蘇澳區漁會專線電話（03）9964067洽詢。

宜蘭縣政府與蘇澳區漁會指出，北臺灣媽祖文化節是由北臺灣8縣市政府舉辦，自2004年開辦以來，每年在農曆8、9月份輪流與輪值宮廟共同舉辦系列活動，至今已邁入第16年，今年值東輪到主祀「宜蘭媽」的南方澳南天宮舉辦，發揚宗教文化珍貴的民間信仰資產，促進城鄉交流，活絡民間信仰。

參與福宴的有南方澳活海產餐廳、水都活海鮮餐廳、正宗豆腐岬餐廳、永豐活海鮮餐廳、大芳園活海鮮、順豐滿海鮮餐廳、新海樓活海產餐廳、華城餐廳、海生樓活海鮮、龍之園、羅東祥瑞渡小月（百樂食堂）、年年小館、金門餐廳、味芳餐廳、品鮮活海鮮、螃蟹屋和漢海鮮料理、正賀和漢料理、興德素食店」等18間。

福宴菜色今天公布，因蘇澳的鯖魚質量均佳，冠於全台，因此，福宴有一道鯖魚為主的菜色...
福宴菜色今天公布，因蘇澳的鯖魚質量均佳，冠於全台，因此，福宴有一道鯖魚為主的菜色，其他依各餐廳不同，各有不同特色與菜單。記者羅建旺／攝影
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2019北臺灣媽祖文化節，蘇澳區漁會主辦「千桌福宴」，今天公布菜色。記者羅建旺／...
2019北臺灣媽祖文化節，蘇澳區漁會主辦「千桌福宴」，今天公布菜色。記者羅建旺／攝影
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2019北臺灣媽祖文化節，蘇澳區漁會主辦「千桌福宴」，配合9月8日舉辦的「媽祖之...
2019北臺灣媽祖文化節，蘇澳區漁會主辦「千桌福宴」，配合9月8日舉辦的「媽祖之夜晚會」，邀請宜蘭縣18間知名餐廳推出福宴料理，限量1千桌。記者羅建旺／攝影
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2019北臺灣媽祖文化節，蘇澳區漁會主辦「千桌福宴」，配合9月8日舉辦的「媽祖之...
2019北臺灣媽祖文化節，蘇澳區漁會主辦「千桌福宴」，配合9月8日舉辦的「媽祖之夜晚會」，邀請宜蘭縣18間知名餐廳推出福宴料理，限量1千桌。記者羅建旺／攝影
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蘇澳媽祖民間信仰

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