保護百年瓊崖海棠綠廊 花蓮市公所爭取經費修護

2019-08-23 11:02 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



花蓮市明禮路有百年歷史的瓊崖海棠成為美麗綠廊。圖／市公所提供 分享 facebook 花蓮市明禮路兩旁種植了數十棵樹齡超過百年的瓊崖海棠，串連成全台唯一的瓊崖海棠綠色隧道，近來民眾反映保護老樹的樹穴圍籬破損，擔心影響老樹生長。市長魏嘉賢昨邀縣府會勘，將爭取經費施作新圍籬保護，也將作整體規畫，成為花蓮市區歷史景觀示範點。

明禮路上公園路至中正路口的瓊崖海棠，是1909年日本政府為了慶祝台灣總督府花蓮港醫院落成而栽下，不僅是百年綠廊，也承載花蓮歷史。市公所建設課長徐國城說，老樹原本的木作樹穴圍籬，因長年來飽受風吹日曬雨淋受損，加上遭車子撞毀，被違規停放車輛壓壞樹根或是漏水漏油等，都不利老樹生長。

「國寶級老樹必須保護」魏嘉賢說，老樹相當珍貴，在施作新的圍籬前，昨邀請農業處現勘，縣議員魏嘉彥等人也前往關心。魏嘉賢說有了專家的評估建議，可以降低施作時對於老樹的傷害。另外，公所財政拮据，希望縣府能在經費上給予協助，市公所也會向營建署、花東基金或前瞻計畫爭取經費保護老樹。

徐國城表示，木作圍籬容易毀損或遭白蟻蛀蝕，新圍籬將改以塑木材質，鋪面會採用細沙及高壓平板磚，給老樹更良好的生存空間。