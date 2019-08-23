台東山海鐵馬道再升級 將打造生活美學廊道

2019-08-23 07:34 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



全長22公里的台東市「山海鐵馬道」，綠蔭成林的木棧道成為運動休閒者的熱門景點，為提供民眾及遊客運動散步最好的休憩空間，台東縣政府斥資2800萬元，分段進行博愛路至新生國中木棧道鋪面更新，並增設無障礙坡道，目前已完工，未來將進一步以台東日常生活美學來形塑故事廊道。

「山海鐵馬道」以台東舊站周遭為起點的都市綠廊，經由鐵馬道串連，延伸至太平溪及台東糖廠。台東縣長饒慶鈴昨清晨邀請退休警消、公務人員50多人，一同體驗升級後的木棧道，並聽取民眾想法，參與人員都覺得走起來比之前更為舒適，建議部分落差處能有維護措施，以及經常更換小花圃花種。

建設處代理處長蔡勝雄在說明中指出，鐵馬道因木棧道破損嚴重，3月起投入2800萬元，分3期進行博愛路至新生國中木棧道鋪面更新、樹木修剪以及增設無障礙坡道，目前已全段施作完成並開放民眾通行使用。

另外，已爭取經費辦理景觀改善，範圍為博愛路至連航路段，預計擇定10至15處進行景觀改善，將以微型或生活美術館角度切入，透過有藝術性的街道家具、燈具、裝置、景觀設計等來呈現台東生活感及故事，實際改善活動空間的品質，將進一步以台東日常的生活美學來形塑故事廊道，設置打卡景點，吸引更多市民及遊客。