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聯合報社論／從「向選民道歉」到「要選民道歉」

台東山海鐵馬道再升級 將打造生活美學廊道

2019-08-23 07:34聯合報 記者江國豪╱即時報導

全長22公里的台東市「山海鐵馬道」，綠蔭成林的木棧道成為運動休閒者的熱門景點，為提供民眾及遊客運動散步最好的休憩空間，台東縣政府斥資2800萬元，分段進行博愛路至新生國中木棧道鋪面更新，並增設無障礙坡道，目前已完工，未來將進一步以台東日常生活美學來形塑故事廊道。

「山海鐵馬道」以台東舊站周遭為起點的都市綠廊，經由鐵馬道串連，延伸至太平溪及台東糖廠。台東縣長饒慶鈴昨清晨邀請退休警消、公務人員50多人，一同體驗升級後的木棧道，並聽取民眾想法，參與人員都覺得走起來比之前更為舒適，建議部分落差處能有維護措施，以及經常更換小花圃花種。

建設處代理處長蔡勝雄在說明中指出，鐵馬道因木棧道破損嚴重，3月起投入2800萬元，分3期進行博愛路至新生國中木棧道鋪面更新、樹木修剪以及增設無障礙坡道，目前已全段施作完成並開放民眾通行使用。

另外，已爭取經費辦理景觀改善，範圍為博愛路至連航路段，預計擇定10至15處進行景觀改善，將以微型或生活美術館角度切入，透過有藝術性的街道家具、燈具、裝置、景觀設計等來呈現台東生活感及故事，實際改善活動空間的品質，將進一步以台東日常的生活美學來形塑故事廊道，設置打卡景點，吸引更多市民及遊客。

縣長饒慶鈴表示，鐵馬道為台東重要資產，也是民眾及遊客運動散步最好的休憩空間，於這次全面更新升級鐵馬道，期盼所有在鐵馬道運動的朋友都能有更好的環境，也歡迎民眾提供意見作為補強參考。

「山海鐵馬道」以台東舊站周遭為起點的都市綠廊，經由鐵馬道的串聯，沿伸至太平溪及台...
「山海鐵馬道」以台東舊站周遭為起點的都市綠廊，經由鐵馬道的串聯，沿伸至太平溪及台東糖廠。圖／台東縣政府提供
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「山海鐵馬道」以台東舊站周遭為起點的都市綠廊，經由鐵馬道的串聯，沿伸至太平溪及台...
「山海鐵馬道」以台東舊站周遭為起點的都市綠廊，經由鐵馬道的串聯，沿伸至太平溪及台東糖廠。圖／台東縣政府提供
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台東饒慶鈴美術館

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