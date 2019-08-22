基隆女議員貼與孫女舊照 網友驚呼「美女雙胞胎」

2019-08-22 20:50 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市長林右昌年輕帥照被貼在網路社群，網友評神似日星三浦春馬，引發政治人物貼出舊照風。國民黨立委參選人、議員宋瑋莉今天在臉書貼出2張少女照要大家「猜猜我是誰」，網友發現2人相似度高達九成，原來一個是宋瑋莉本尊少女時代，旁邊的是她的長孫女。網友紛留言「還以為是同一人」、「隔代遺傳，基因好強」、「還以為美女雙胞胎」。

宋瑋莉在臉書貼出2名少女照，引起民眾討論，有不少人留言，大家都猜這兩人到底是誰？一名網友說，2人的鳳眼、招風耳及神韻都很像，相似度九成。還有人說，「隔代遺傳，基因好強」。有網友猜是一定時宋瑋莉小時侯，但和現在。

還有網友說，「一個模子刻出來的嗎」、「太像了，阿嬤美麗基因太強大」、「哇賽，瑋莉姊，原來你孫女是隔代遺傳像到你」、「水阿嬤大美女、孫女小美女」。不過，也有人留言說像許效舜，

網友討論熱烈，最後答案揭曉，左邊的是宋瑋莉本尊54年前的舊照，右邊的是宋瑋莉的長孫女，今年10歲。對於和孫女的照片被形容像雙胞胎，宋瑋莉很開心，她表示，「隔代遺傳啦，奶奶的美女基因太強」。

宋瑋莉去年原本想更上層樓選市長，但在黨內初時發生民調烏龍後，退出禮讓前移民署長謝立功代表國民黨參選。宋瑋莉基層經營深，當選議員員挑戰立委。