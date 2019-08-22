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海科館好康活動「周末免費看電影」 祖父母節長者免費入館

2019-08-22 19:19聯合報 記者邱瑞杰╱即時報導

國立海洋科技博物館今年暑假最後一檔晚風電影院，24日晚上7點在海科館碧水廣場播映「鯨騎士」，民眾可免費欣賞。25日是「祖父母節」，海科館也開放60歲以上長者免費參觀主題館、海錯奇珍特展及兩棲爬蟲動物特展。

海科館表示，許多國家和地區都有祖父母節，法國為3月的第1個周日，葡萄牙是7月26日，美國為9月第1個周日，英國為10月第1個周日，香港為10月第2個周日、俄羅斯是10月最後1個周日，新加坡11月第4個周日，我國自2010年開始訂定每年8月第4個周日為祖父母節。

教育部選定8月第4個周日為祖父母節的用意，是希望學童在開學前得以與祖父母多多相處，也鼓勵全國民眾祖父母節與長輩在一起，發揚敬老愛老風氣。今年祖父母節這一天，海科館將敬老優惠年齡從65歲降至60歲，讓60歲以上長者都能免費參觀主題館和雙特展。

海科館暑假推出免費的晚風電影院，最後一檔24日晚上7點播映「鯨騎士」，描述11歲少女如何顛覆文化傳統，並為自己與為族人找到未來的出路，更有她與酋長之間令人動容的祖孫情。

喜歡學料理的民眾及親子，另可免費參加25、26日上午9點到12點的「廚房中的料理科學」講座活動，海科館邀請章致綱老師用基本科學原理做出美味料理，如掌握熟成溫度煮出口感剛好溏心蛋、溫泉蛋，用快速熟成工法炸出外脆內軟日式豬排，以及用50度C熟成煎出肉嫩多汁教父級牛排等。

海科館在25日「祖父母節」，開放60歲以上長者免費參觀主題館、海錯奇珍特展及兩棲...
海科館在25日「祖父母節」，開放60歲以上長者免費參觀主題館、海錯奇珍特展及兩棲爬蟲動物特展。圖／海科館提供
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海科館在25日「祖父母節」，開放60歲以上長者免費參觀主題館、海錯奇珍特展及兩棲...
海科館在25日「祖父母節」，開放60歲以上長者免費參觀主題館、海錯奇珍特展及兩棲爬蟲動物特展。圖／海科館提供
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祖父母節海科館電影

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