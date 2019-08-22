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曾世界排名第四選手當教練 基中羽球隊印尼移地訓練

2019-08-22 17:57聯合報 記者游明煌╱即時報導

藉由政府新南向政策經費補助，國立基隆高中羽球隊由印尼籍華僑教練鄭永成與體育組長楊燕萍帶領14名學生，8月3日至12日至印尼進行移地訓練，不只代表中華台北參與「2019年印尼青少年羽球公開賽」，也至羽球俱樂部進行訓練。透過與其他國家選手對戰，增進自身的實力，並參與其他國家羽球俱樂部的高強度練習，體驗不同的訓練方式。

校長鍾定先今天表示，透過與外國選手的對戰，讓選手能獲得不同的刺激，就算比賽輸了，也獲益良多。基中表示，移地訓練時，在每一場與其他國家頂尖選手激烈的賽事中，學生見識到了許多刁鑽技巧，學習到各個國家不同的打法以及戰術，並且從中學習與模仿，透過比賽，瞭解自己的缺點。

教練鄭永成是印尼華僑，選手生涯曾是世界排名第四名的選手，在世界羽壇上占有一席之地，這次靠他從中牽線才得以成行，鄭永成從選手轉至教練界發展，在基隆高中培育出許多知名羽球選手。

基中有許多校友在世界羽壇都有傑出表現，在世界羽壇占有一席之地，如男子雙打陳宏麟（93年畢業）、男子單打周天成（96年畢業）、男子雙打蘇敬恒（100年畢業）、男子雙打李哲輝（100年畢業）、男子雙打李洋（101年畢業），並有賴建誠教練（93年畢業）帶領戴資穎參賽。這次的國外培訓，靠鄭永成教練積極聯繫，讓基中的孩子有機會可以跟世界頂尖的選手一起訓練。

學生簡佑丞說，這次的印尼移地訓練也包括比賽和旅遊，藉此能透過比賽與移地訓練和其他國家的選手交流，讓他們有不同的感受與寬廣的視野，來面對以後更艱難的挑戰。比完賽教練還帶全隊去印尼國家隊訓練中心參觀，很謝謝鄭教練和楊老師給我們機會帶我們去印尼移地訓練，雖然滿身酸痛和疲憊卻也帶著滿滿的收穫回台灣。」

基中羽球隊有曾世界排名第四選手當教練，到印尼移地訓練。圖／基隆高中提供
基中羽球隊有曾世界排名第四選手當教練，到印尼移地訓練。圖／基隆高中提供
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基中羽球隊有曾世界排名第四選手當教練，到印尼移地訓練。圖／基隆高中提供
基中羽球隊有曾世界排名第四選手當教練，到印尼移地訓練。圖／基隆高中提供
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印尼基隆中華台北

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