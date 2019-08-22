白鹿颱風影響 花蓮唱秋音樂季等3活動順延或取消

2019-08-22 17:28 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



白鹿颱風逼近，花蓮3活動宣布取消或延期。圖／翻攝中央氣象局 分享 facebook

白鹿颱風逼近，預估從台灣東半部登陸機會高，花蓮這周六日已有3項活動，受颱風影響，今天陸續宣布取消或順延。

原本於8月24、25日連續兩晚在花蓮市北濱太平洋公園草地舉辦的「花蓮唱秋音樂祭」，延至10月5、6日舉行，25日配合花蓮縣環保局舉辦的淨灘活動，確定取消。

另外，花蓮縣玉里鎮公所原訂8月24日舉辦「謝宇威音樂會」，延期至9月5日下午3時至5時，在同地點客家生活館舉辦；花蓮縣卓溪鄉公所原訂8月24日辦理的「2019伊入柑音樂會及八部合音比賽」，延至8月31日上午10時在崙天伊入柑布農部落舉行。