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白鹿颱風逼近 太平山休園 宜蘭2周末活動取消、延期

2019-08-22 17:10聯合報 記者羅建旺╱即時報導

因應白鹿颱風來襲，東北角暨宜蘭風景區管理處宣布，原訂周六（8月24日）舉辦的「壯圍沙丘文青日」活動暫時取消。

而愛南澳生態旅遊發展協會及宜蘭縣南澳鄉公所共同舉辦「Aynomi愛南澳生態旅遊推廣」活動「2019野聽音樂會」，原訂8月24日登場，因颱風延到8月31日。

林務局羅東林區管理處宣布，太平山國家森林遊樂區因位處偏遠山區且路途較長，為顧及遊客旅遊安全，自明天（23日）下午4點起預警性休園。

羅東林區管理處表示，太平山國家森林遊樂區8月23日自中午12點起不提供遊客入園，停止入園售票，當日蹦蹦車末班車調整為下午1點30分班次，並在下午4點起園區預警性休園，原預定住宿遊樂區內遊客，將全額退還所繳定金。

太平山封閉及開放訊息查詢網站與網址如下：

台灣山林悠遊網(http://recreation.forest.gov.tw)

羅東林區管理處網(http://luodong.forest.gov.tw/)

太平山官網(http://tps.forest.gov.tw)

太平山官方粉絲團(http://www.facebook.com/tps100.forest/)

林務局羅東林區管理處宣布，太平山國家森林遊樂區因位處偏遠山區且路途較長，為顧及遊...
林務局羅東林區管理處宣布，太平山國家森林遊樂區因位處偏遠山區且路途較長，為顧及遊客旅遊安全，自明天（23日）下午4點起預警性休園。圖／林務局羅東林區管理處提供
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