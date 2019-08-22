親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

韓國瑜因公祭才讓日議員枯等？地方人士：韓待半小時離去

如何儲備退休金？專家揭密：做好「這件事」賺到老

把關空氣品質 環保局建河川揚塵監測系統

2019-08-22 17:08聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

花蓮縣每年逢秋冬乾旱季節（每年9月至翌年3月），各河川主支流匯流處或出海口附近裸露河灘地，容易在東北季風來襲時引發風飛砂，嚴重影響鄰近河岸地區多數村落居家生活品質與交通行車安全。花蓮縣環保局建置河川揚塵預警系統，當揚塵濃度達到警戒或危害程度時，可透過電子看板發出警示，提醒居民或用路人做好防護措施。

環保局指出，台灣因地形、流域特性、氣候變遷、水資源調配、集水區管理及河川地墾殖開發等影響，造成部分河床裸露地增加，每年夏季季風或東北季風吹襲時，易產生河川揚塵污染。尤其花蓮溪、立霧溪與秀姑巒溪主支流與出海口河床，因氣候乾燥河床裸露地範圍變大，每當東北季風吹襲時常會產生風飛砂，揚塵可能會引起呼吸道問題、甚至影響行車視線安全。

為有效降低河川揚塵造成災害，花蓮縣環保局訂定「花蓮地區河川流域裸露地揚塵事件緊急應變計畫書」，將河川揚塵應變等級分為三級，當懸浮微粒PM10濃度連續2小時達到每立方米600微克（600 μg/m3），就是嚴重影響，應立即啟動河川揚塵緊急應變防護措施。對於民眾陳情的3條主要河川，環保局也建立河川揚塵預警通報資訊平台，可查詢揚塵即時監測數據，以及揚塵防護（制）與通報等相關資料。

環保局長饒忠表示，河川揚塵防制為環保局最為重視的重點工作之一，除於立霧溪、花蓮溪與秀姑巒溪建置懸浮微粒自動監測系統與顯示看板外，每年針對易產生揚塵地區附近社區、校園或巡守隊辦理防護預警宣導說明會，教導民眾當揚塵嚴重影響時應該盡量避免出門，若需外出則應帶上口罩、護目鏡以過濾髒空氣。

並結合緊急應變相關單位辦理大型防護演練，模擬河川揚塵災害發生時的應變程序及防護措施，使中央地方各相關單位熟悉揚塵事件發生時，應採行各項應變作為，期能各司其職將揚塵傷害降到最低，維護花蓮地區良好空氣品質。

河川揚塵預警通報資訊平台網址：http://59.124.12.64/index.php

花蓮縣環保局建置河川揚塵預警系統，當揚塵濃度達到警戒或危害程度時，可透過電子看板...
花蓮縣環保局建置河川揚塵預警系統，當揚塵濃度達到警戒或危害程度時，可透過電子看板發出警示，圖為河川揚塵預警演練水幕防砂情形。圖／花蓮縣環保局提供
分享
花蓮縣環保局建置河川揚塵預警通報資訊平台，民眾可查詢揚塵程度。圖／花蓮縣環保局提...
花蓮縣環保局建置河川揚塵預警通報資訊平台，民眾可查詢揚塵程度。圖／花蓮縣環保局提供
分享

氣候變遷用路人

相關新聞

白鹿颱風逼近 太平山休園 宜蘭2周末活動取消、延期

2019-08-22 17:10

影／宜蘭這裡5年半交通噩夢終結了！明天上午10點通車

2019-08-22 12:06

浪浪收容死亡率增1倍 基議員質疑寵物銀行擴建延宕

2019-08-22 08:26

桌遊認識失智 宜蘭縣國中生邊玩邊學

2019-08-22 00:07

基隆首座樹葬區 10月啟用

2019-08-22 00:01

台東尋根 日董座找百年咖啡樹

2019-08-21 23:35

焚風造就另類產業 釋迦花雄蕊 年搶千萬商機

2019-08-21 23:34

樹癌褐根病入侵基隆七堵農場 多株逾30年楓樹枯死

2019-08-21 21:26

陸客不來放無薪假 花蓮觀光業者：補助促國旅市場

2019-08-21 18:18

劉櫂豪爭取前瞻補助 台東泰源山區15戶明年有自來水用

2019-08-21 16:38

通樂！這條幹道挖補6年被罵爆 終於要完工鋪平了

2019-08-21 15:41

蕭美琴參選 藍營黃啟嘉：好的對手是對我的尊重

2019-08-21 14:09

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00

台東新興產業 賣釋迦花雄蕊年可賺上千萬

2019-08-21 14:22

日知名咖啡老董 到台東尋爺爺種的百年咖啡樹

2019-08-21 14:20

基隆南榮公墓樹葬區 今年10月啟用

2019-08-21 12:54
看更多

熱門文章

蘆竹這路口好危險 25日起一左轉就取締罰款

2019-08-22 12:35

彰化大型超市又要少一間 裕毛屋凱福登營業到920

2019-08-22 12:09

韓國瑜因公祭才遲到？地方人士：韓待半小時離去

2019-08-22 16:22

從菜市場擺攤到開觀光工廠 宏裕行感念貴人「花枝伯」

2019-08-21 19:18

聯結車博士范文鴻參選竹縣立委 鄭朝方挺：樂觀其成

2019-08-22 13:58

國際奧林匹亞競賽 中一中抱3金1銀

2019-08-21 23:35

不只水上草原 屏東排灣石板屋遺址也遭闖 耆老：是大忌

2019-08-22 07:49

變乾淨！不捨女嬰睡垃圾堆 軍人、志工幫忙清家園

2019-08-22 16:44

日本自由民主黨青年局訪桃 鄭文燦當地陪

2019-08-21 19:17

達文西機械臂是很夯的名詞 秀傳現場展示讓民眾開眼界

2019-08-21 22:17

影／宜蘭這裡5年半交通噩夢終結了！明天上午10點通車

2019-08-22 12:06

愛南澳旅遊 蘇花改秘境聽音樂喝咖啡乘獨木舟淨海

2019-08-22 07:48

雲林列豪雨天然災害救助地區 新增4類可申請

2019-08-21 19:19

今起竹縣可用手機找路邊停車位 找車位至少縮短10分鐘

2019-08-22 12:25

四五年級生懷舊零嘴 台灣栗子「蘋婆」正產季

2019-08-22 14:58

上億教室整合器反更複雜？ 新北教育局坦言有改善空間

2019-08-21 20:06

捷運、都更並進 新北21站市容翻身

2019-08-21 23:53

影／去年大爆滿 客家歌手演唱會24日上午開放索票

2019-08-21 20:11

偏遠村落沒超商速食 漢寶村彩繪「大漢堡」過乾癮

2019-08-22 13:40

初選落馬告對手賄選不起訴 陳賴素美不排除脫黨參選

2019-08-22 14:15

林智堅、黃偉哲直播促銷台南文旦 1500箱不夠賣

2019-08-21 18:30

飽受政治壓力？ 侯友宜唱了...「堅持」

2019-08-21 22:38

台中二選區舊照超有梗！右昌在左營vs連環泡被瓜哥巴頭

2019-08-21 23:06

彰化最髒海岸 清掃30多天甩惡名

2019-08-21 23:37

交通信號桿40年終更新 新莊住戶鬆了一口氣

2019-08-21 19:08

草屯游泳池委外遭棄標 公所明起免費開放1個月

2019-08-22 17:04

「轉眼就積水」午後瞬間暴雨 雙北傳災情

2019-08-21 23:09

「胖周瑜」鄭文燦自爆：兒子看婚紗照認不得爸爸

2019-08-22 16:11

北埔鄉南坑村長補選 前村長葉貴霖登記

2019-08-22 15:46

中和星光電影院獨漏秀安區？區公所：將在9月舉辦

2019-08-21 22:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top