把關空氣品質 環保局建河川揚塵監測系統

2019-08-22 17:08 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



花蓮縣每年逢秋冬乾旱季節（每年9月至翌年3月），各河川主支流匯流處或出海口附近裸露河灘地，容易在東北季風來襲時引發風飛砂，嚴重影響鄰近河岸地區多數村落居家生活品質與交通行車安全。花蓮縣環保局建置河川揚塵預警系統，當揚塵濃度達到警戒或危害程度時，可透過電子看板發出警示，提醒居民或用路人做好防護措施。

環保局指出，台灣因地形、流域特性、氣候變遷、水資源調配、集水區管理及河川地墾殖開發等影響，造成部分河床裸露地增加，每年夏季季風或東北季風吹襲時，易產生河川揚塵污染。尤其花蓮溪、立霧溪與秀姑巒溪主支流與出海口河床，因氣候乾燥河床裸露地範圍變大，每當東北季風吹襲時常會產生風飛砂，揚塵可能會引起呼吸道問題、甚至影響行車視線安全。

為有效降低河川揚塵造成災害，花蓮縣環保局訂定「花蓮地區河川流域裸露地揚塵事件緊急應變計畫書」，將河川揚塵應變等級分為三級，當懸浮微粒PM10濃度連續2小時達到每立方米600微克（600 μg/m3），就是嚴重影響，應立即啟動河川揚塵緊急應變防護措施。對於民眾陳情的3條主要河川，環保局也建立河川揚塵預警通報資訊平台，可查詢揚塵即時監測數據，以及揚塵防護（制）與通報等相關資料。

環保局長饒忠表示，河川揚塵防制為環保局最為重視的重點工作之一，除於立霧溪、花蓮溪與秀姑巒溪建置懸浮微粒自動監測系統與顯示看板外，每年針對易產生揚塵地區附近社區、校園或巡守隊辦理防護預警宣導說明會，教導民眾當揚塵嚴重影響時應該盡量避免出門，若需外出則應帶上口罩、護目鏡以過濾髒空氣。

並結合緊急應變相關單位辦理大型防護演練，模擬河川揚塵災害發生時的應變程序及防護措施，使中央地方各相關單位熟悉揚塵事件發生時，應採行各項應變作為，期能各司其職將揚塵傷害降到最低，維護花蓮地區良好空氣品質。