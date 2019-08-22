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基隆碇內國中運動場破損 立委爭取1700萬改善

2019-08-22 16:23聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆市立碇內國中兩處戶外籃球場破損嚴重，教學大樓、校門口邊坡需要修繕，由於修繕的經費總額將近1700餘萬元，包含修建與新建運動場及購置體育器材設備、擋土牆與護坡美化改善工程等，校方預算不足無法負擔，立法委員蔡適應協調基隆市政府教育處統整基隆市各所國中小，將需求提報教育部爭取預算，今天邀請教育部體育署等單位前來勘查，了解現場狀況。

碇內國中校長王淑芬、總務主任陳正賢，向教育部主管機關報告學校應修繕場域狀況，王淑芬表示，學校創校至今22年，在戶外的球場鋪面、學校圍牆、教學設備上，由於長年的使用，都已經到達使用的年限，希望各單位可以來協助，未來修繕完成也能讓市民來使用。

市議員林旻勳說，由於碇內國中在住家旁邊，過去他常在學校的球場打球，教學、運動場域的修繕，確實需要中央及地方攜手來協助，感謝蔡適應立委邀請主管機關來現場勘查，希望儘快能有好消息，讓學生和市民來使用。

立委蔡適應指出，碇內國中校內的設施改善，主要有運動場域、校舍大樓、校外的安全圍籬設施這幾方面，今天邀請教育部相關單位來勘查，除了碇內國中外，總共有7所國中小目前有戶外運動場破損的問題，也有十幾所的學校的老舊廁所需要優先改善，讓學生的安全和使用可以無虞。

蔡適應說，他已跟行政院和教育部溝通協商，希望在這個月可以爭取預算的核定，讓包含碇內國中的多所學校，得到中央的挹注改善校園。

基隆市立碇內國中兩處戶外籃球場破損嚴重，教學大樓、校門口邊坡需要修繕。圖／立委蔡...
基隆市立碇內國中兩處戶外籃球場破損嚴重，教學大樓、校門口邊坡需要修繕。圖／立委蔡適應提供
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基隆市立碇內國中兩處戶外籃球場破損嚴重，教學大樓、校門口邊坡需要修繕。圖／立委蔡...
基隆市立碇內國中兩處戶外籃球場破損嚴重，教學大樓、校門口邊坡需要修繕。圖／立委蔡適應提供
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教育部蔡適應基隆

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