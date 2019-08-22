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影／宜蘭這裡5年半交通噩夢終結了！明天上午10點通車

2019-08-22 12:06聯合報 記者羅建旺╱即時報導

宜蘭監理站前、即台9線五結鄉中正路1段至3段，車流量本大，但道路長期施工，先是自來水汰換鉛管施工3年，接著，縣政府汙水下水道主幹管佈設施工2年半，長達5年半來，不但造成塞車、住戶不便、店家生意受影響，被罵翻了。

對此，宜蘭縣長林姿妙要求相關單位改善與克服下，工程契約工期提早半年完成，路面刨鋪，她今天會勘後宣布，明天上午10點全面通車。這也宣告長達5年半的交通噩夢就要結束了。

縣政府指出，五結鄉中正路1段至3段汙水下水道主幹管佈設工程，因宜蘭多雨且地下水豐沛使水壓過高，地質複雜、地底大型流木障礙，更使施工難度大為提升。

縣府表示，縣長林姿妙今年初邀請國內下水道專家來宜蘭把脈，同時要求施工廠商投入更多施工能量輪班趕工，將各施工瓶頸逐步克服，終於完工，比工程契約工期提早半年完成。

道路刨鋪，準備以全新路面迎接通車，林姿妙今天視察，要求施工單位協助，盡早完成南下、北上路段的路面整平，還給縣民一條舒適安全的道路，經也宣布明天上午10點全面通車。

林姿妙對於在施工期間造成的不便與困擾，感謝用路人及周邊居民的體諒與協助。

縣政府表示，相關路段為避免局部補丁方式修復路面，除依交通部公路總局第四區養護工程處規定範圍(僅每一人孔前後5公尺且單車道)刨鋪外，特別要求施工廠商加大刨鋪範圍，寬度改為雙車道，長度則分為3大區域，南下車道2段、北上車道1段，使各修復工區連結，總長度達2公里，提高路面修復整體性及平整度。

台9線五結鄉中正路1段至3段，長期施工，造成塞車與不便，宜蘭縣長林姿妙要求改善與...
台9線五結鄉中正路1段至3段，長期施工，造成塞車與不便，宜蘭縣長林姿妙要求改善與克服下，工程契約工期提早半年完成，路面刨鋪，她今天會勘後宣布，明天上午10點全面通車。這也宣告長達5年半的交通噩夢就要結束了。記者羅建旺／攝影
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台9線五結鄉中正路1段至3段，長期施工，造成塞車與不便，宜蘭縣長林姿妙要求改善與...
台9線五結鄉中正路1段至3段，長期施工，造成塞車與不便，宜蘭縣長林姿妙要求改善與克服下，工程契約工期提早半年完成，路面刨鋪，她今天會勘後宣布，明天上午10點全面通車。這也宣告長達5年半的交通噩夢就要結束了。記者羅建旺／攝影
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林姿妙車道修復

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