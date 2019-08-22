浪浪收容死亡率增1倍 基議員質疑寵物銀行擴建延宕

2019-08-22 08:26 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市寵物銀行位七堵瑪陵山區，目前收容100多隻浪浪，呈現滿額的情況，但原本計畫在民國107年底整建完成，現在修正完工時間要延到民國110年，議員蘇仁和質疑，工程延宕可能導致寵物銀行空間來不及擴大，讓流浪犬收容死亡率提高將近一倍。但市府產發處長林青海說，收進來的本來就是老弱殘兵，死亡原因有很多，不能和未擴建畫上等號，市府將花費近1億元改建。

市議會目前開臨時會，昨天下午進行議案報告時，議員蘇仁和說，105年平均死亡率6.19%，但到了107年增為11.3%，也就是收進來100隻會死11隻，他質疑是不是因為擴建延宕，空間不足，導致死亡率提高，要求要加快改建的速度。

議員張芳麗表示，裡面空氣不太好，很嗆鼻，重新改建規畫後，其他寵物也要都容納進去。議員陳薇仲則希望對現在臨時人員薪資及工作環境，是否有改善的空間。

議員鄭文婷說，目前流浪動物的處置，並不是只有節育的問題，浪浪四處流浪，甚至可能有傷人的動作，現在收容處所犬隻都已滿額，在完成改建前如何處理各地的犬隻要特別注意。

議員張耿輝說，花了9千多萬元，改建後噪音排放水等要好好做。議員張之豪認為，理階段內部管理要有改善方案。

議員楊石城指抓狗的人太少，稽查只有一個人，太少了，政府沒有正視問題，狗的動向要建立資料，繼續現地繁殖，路上很多大肚子的狗，一胎生很多。

市府產發處長林青海表示，目前寵物銀行收容100隻流浪犬，改建後可收容150隻犬、50隻貓之完善收容空間，將興建2棟建築主體，主體工程有犬舍、貓舍、行政管理室、簡易醫療美容室、屍體冷凍室、廁所，還有頂樓犬隻運動區等，中央補助7653萬元，市府配合款1914萬元，總共發包工程費9567萬元。

林青海說，浪浪收進來的本來就是老弱殘兵，死亡率提高的原因有很多，不能和未擴建畫上等號，一般浪浪的生命就是3到5年，目前認養率96%，也就是絕大部分認養，連國外都有人來認養。